مطارات أبوظبي تستقبل الفائزة بمسابقة «تطوير المسارات الجوية»

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت مطارات أبوظبي المسافرة الفائزة بمسابقة «منتدى تطوير المسارات الجوية»، التي أطلقتها في سبتمبر الماضي خلال فعاليات النسخة الـ25 من منتدى تطوير المسارات الجوية 2019، والذي أقيم في مدينة أديليد الأسترالية، بهدف تسليط الضوء على إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة على مستوى قطاع الطيران.

وكانت المسافرة الفائزة بالمسابقة فيث نكوبل ندلوفو، قد وصلت برفقة عائلتها إلى مطار أبوظبي الدولي قادمة من مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، صباح أمس حيث جرى استقبالها مع عائلتها من قبل طاقم الضيافة في مبنى كبار الشخصيات.

وتعتزم عائلة ندلوفو خلال فترة إقامتها في أبوظبي، زيارة أبرز وجهات المدينة السياحية، مثل جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي وغيرها من الوجهات الترفيهية والثقافية، ومرافق الضيافة.