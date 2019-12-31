دورة حول اقتصاديات مصانع التكرير

المصدر: أبوظبي- البيان

نظم الاتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون مع شركة هانيويل دورة تدريبية مدتها 3 أيام لـ14 موظفاً، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة نفط البحرين حملت عنوان «اقتصاديات عمل مصانع التكرير». وقدمت الدورة للمشاركين معلومات شاملة حول المتغيرات التي تؤثر على اقتصاديات مصانع التكرير والتي تشمل بنية مصنع التكرير، والإمكانيات والمعوقات والقيود.

وأصبح بمقدور المشاركين عقب الدورة التدريبية تحديد العناصر الرئيسية لبيئة عمل مصانع التكرير والتي تشمل مشاريع عمليات التكرير، وعمليات التخطيط، وفهم دور البرمجة الخطية في تقييم مشاريع التكرير وكيفية تصنيف المشاريع القابلة للتنفيذ.