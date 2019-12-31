«إمباور» تختتم 2019 بتشغيل محطة تبريد «برشا هايتس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اختتامها عام 2019 بتشغيل محطة تبريد المناطق في منطقة «برشا هايتس»، لتنضم لمجموعة محطاتها بطاقة إجمالية تصل إلى 31,25 ألف طن تبريد.

وأرست «إمباور» عقد بدء إنشاء محطة التبريد بـ«برشا هايتس» في ديسمبر الماضي بقيمة 169 مليون درهم؛ ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية للارتقاء بخدمات تبريد المناطق، ورفع الكفاءة التشغيلية لمختلف المحطات؛ وتهدف المحطة الجديدة إلى استبدال 3 محطات شبه دائمة في «برشا هايتس» بمحطة متطورة دائمة.

وأوضحت «إمباور» أن تصميم المحطة الجديدة تم وفق أعلى المعايير العالمية في إنشاء وتصميم المباني؛ حيث تم مراعاة معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطورات العمرانية الحديثة بدبي، إضافةً إلى المظهر العام للمنطقة، والشكل الخارجي للمباني، ومن المتوقع أن يحصل المشروع على شهادة التصنيف الذهبي الخاص بالمباني الخضراء، وفق مقياس «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي» من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

وتعتمد محطة «برشا هايتس» على استخدام أحدث تقنيات تخزين الطاقة الحرارية، التي تساعد في تخفيف العبء على شبكة الكهرباء خلال ساعات الذروة، كما تستخدم مياه الصرف المعالجة في عملياتها؛ للمحافظة على الموارد الطبيعية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: بدء تشغيل محطة تبريد في «برشا هايتس»، التي تشهد طفرة عقارية وعمرانية؛ يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والخدمات المقدمة للمتعاملين. ونعمل دائماً على زيادة عدد محطات تبريد المناطق، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية، التي ننفذها في «إمباور» لمواكبة الزيادة السكانية الملحوظة، التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب على خدمات التبريد، مضيفاً: حريصون في رحلتنا للتوسع بنشر خدمات تبريد المناطق على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة، تحقق سعادة ورضاء المتعاملين.

وأكد أن عام 2020 سيشهد توسعاً كبيراً للمؤسسة، وزيادة في محطات تبريد المناطق، إضافة إلى تمديد مختلف شبكة الأنابيب الخاصة بنقل الخدمات؛ لخدمة أكبر عدد من المشاريع الضخمة والناشئة.