60 مليار درهم تعاملات أسواق التأمين في الدولة 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، توقيع مذكرات تفاهم مع «لويدز»، الشركة العالمية للتأمين وإعادة التأمين، و«معهد تشارترد للتأمين» الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرّاً له، بهدف الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية في قطاع التأمين وإعادة التأمين المحلي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

يأتي ذلك فيما تشير توقعات اللجنة الفنية العليا في «جمعية الإمارات للتأمين» إلى أن قيمة التعاملات في سوق التأمين ضمن الإمارات قد تبلغ 16.3 مليار دولار (نحو 60 مليار درهم) خلال العام الجاري، مدفوعةً بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاستثمارات تحضيراً لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وسيتعاون مركز دبي المالي العالمي مع شركة «لويدز» و«معهد تشارترد للتأمين» في تنظيم عدد من الدورات التدريبية ونشر سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تم تطويرها بالشراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي الذي يسعى لأن يصبح مركزاً للتميز في مجال التأمين وإعادة التأمين بفضل جهود فريق العمل الاستثنائي. وستقدم أول سلسلة دورات تدريبية معتمدة تتناول قطاع التأمين بإشراف أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يلتزم مركز دبي المالي العالمي بقيادة مستقبل القطاع المالي من خلال تزويد الجيل القادم من القوى العاملة بالمعرفة والمؤهلات الأساسية.

وسيتيح لنا التعاون مع المؤسسات الرائدة بما فيها شركة «لويدز» و«معهد تشارترد للتأمين» إمكانية تقديم خدمة استثنائية لأكثر من 100 شركة عاملة في قطاع التأمين وإعادة التأمين. وتسمح لنا منظومتنا القوية والاقتصادات المتماسكة باستيعاب مجالات متعددة من الممارسات مثل التأمين الشامل وغير الشامل للحياة والممارسات الإسلامية.

وتوفر أكاديمية مركز دبي المالي العالمي منظومة تعليمية مالية وقانونية عالمية المستوى عبر شراكات استراتيجية مع 26 مؤسسة أكاديمية وهيئة حكومية. وقد بلغ عدد خريجي دورات وبرامج التعليم التنفيذي المختصة بقطاعات المال والأعمال والقانون وبرنامجي الماجستير في القانون فيها أكثر من 5,500 خريج.