«الإمارات دبي الوطني» يستكمل ترقية منظومته المصرفية

المصدر: دبي ـ البيان

استكمل بنك الإمارات دبي الوطني، المرحلة الثالثة من مشروع ترقية منظومته المصرفية الأساسية، وذلك في إطار مسيرة التحول الرقمي التي يخوضها البنك سعياً لتعزيز الكفاءة والفاعلية على امتداد عملياته المحلية والدولية.

وبالاستفادة من حلول «فيناكل» التقنية المتقدمة، تشهد المرحلة الثالثة من المشروع إطلاق المنظومة المصرفية الجديدة للبنك بالسعودية عقب إطلاقها بنجاح في سنغافورة والمملكة المتحدة في نوفمبر 2018 ويوليو 2019 على التوالي.

وبنهاية 2020، سيتم توحيد جميع كيانات البنك وأسواقه ضمن منصة مصرفية واحدة محدثة، مما يتيح له تقديم خدمات مالية جديدة بسرعة أكبر في الأسواق التي يزاول نشاطه فيها، وتقليص تكاليف منظومة تكنولوجيا المعلومات التابعة له حول العالم.

وتعد هذه المبادرة الخطوة الأكبر في إطار مسيرة التحول الرقمي المتواصلة التي رصد لها البنك مليار درهم وتدخل عامها الرابع والأخير في 2020.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: هذه المبادرة إنجاز جديد في استراتيجيتنا طويلة الأمد للتحول الرقمي، والتي شهدت العديد من عمليات الترقية والتحسينات لتطبيقاتنا المؤسسية.

وسنركز في 2020 على استكمال مبادراتنا متعددة الكيانات والأكثر تطوراً مثل ترقية المنظومة المصرفية الأساسية، وسنعمل في الوقت نفسه على ضمان تحويل جميع هذه التحسينات التقنية إلى خدمات مالية مبتكرة لعملائنا.