اتفاقية لتسهيل الإجراءات بين جمارك أبوظبي ومجموعة المسعود

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مع شركة المسعود للسيارات اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بالمبنى الرئيسي للجمارك بمدينة مصدر. وقع الاتفاقية مبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية بجمارك أبوظبي، ومن طرف مجموعة المسعود أحمد المسعود، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال مبارك المنصوري: يأتي توقيعنا الاتفاقية مع شركة المسعود كأحد كبار مستوردي ومصدري المركبات من الشركات الوطنية ذات السمعة الطيبة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والقدرات والإمكانات المتاحة، لوضع استراتيجية وإطار عام للتنسيق المشترك بهدف تنظيم وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير المركبات عبر الموانئ التابعة لإمارة أبوظبي كميناء زايد وميناء خليفة.

وأضاف: تتضمن الاتفاقية عدة بنود لضمان التنسيق بين إدارة الشؤون الجمركية في الجمارك وقسم الشحن والتخليص بمجموعة المسعود لتسهيل إجراءات الشحن والتخليص الجمركي بما يدعم تقليص زمن التخليص وتسهيل الإجراءات وسداد الرسوم وغيرها من العمليات الجمركية المصاحبة لها. كما سيتم العمل مستقبلاً على تشكيل لجنة عمليات مشتركة بالمناطق الحرة.