فنادق ومنتجعات ميلينيوم تُدير فندق المفرق أبوظبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا، ضمّ فندق آخر إلى محفظتها في الإمارات، بعد الاستحواذ على عمليات تشغيل فندق المفرق أبوظبي ليصبح اسمه «ميلينيوم سنترال مفرق أبوظبي» ابتداء من 1 يناير 2020. ويتألف الفندق من 242 غرفة وشقة فندقية، وهو الفندق الثاني الذي يعمل تحت علامة «ميلينيوم سنترال» الجديدة من فنادق ومنتجعات ميلينيوم.

وقال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا: «نتوقع أن يشهد الفندق إقبالاً من جانب رجال الأعمال والسياح على حد سواء، ويأتي ضم هذا الفندق في سياق خطتنا الاستراتيجية بضعف فنادقنا في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة».

وقال عبدالله المزروعي، رئيس مجلس إدارة المستثمر الوطني: نحرص على تطوير المشاريع المتميزة والصديقة للبيئة وفقاً لأرقى المعايير، ونتطلع إلى بناء شراكة وطيدة مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم لإطلاق مفاهيم مبتكرة لجميع الضيوف. وتتميز فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا بمحفظتها التوسعية، التي تضم 45 فندقاً في المنطقة توفر نحو 15000 غرفة.