مبادرات «بروفيس» للاستدامة تنجح في تخفيض 6692 طناً من ثاني أكسيد الكربون

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجحت شركة «بروفيس» لإدارة العقارات في تطبيق سلسلة من المبادرات المعنية بالاستدامة وتوفير الطاقة، أثمرت عن تقليل حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في 10 مجمعات تديرها بمقدار 6692 طناً. وتم تخفيض استهلاك المياه والطاقة الكهربائية والمياه المبردة المستخدمة خلال الشهور الـ12 الماضية بنسبة 5%، والذي نجم عنه توفير نحو 15 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة.

وقال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة «بروفيس»: بفضل إطلاق سلسلة من المبادرات في المجمعات التي نديرها، تمكنا من خفض تكلفة الطاقة بمقدار 4 ملايين درهم في غضون أقل من 12 شهراً دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة وتجربة العملاء.

ونحن فخورون بهذا الإنجاز، ونعتزم تخفيض الطاقة التي يجري استهلاكها في مجمعاتنا بنسبة 15% خلال العامين المقبلين، أي ما يعادل توفير حوالي 30 مليون كيلوواط ساعي من الطاقة. وتكفي كمية الكهرباء والمياه المبردة التي تمكنت بروفيس من توفيرها من تزويد أكثر من 2000 منزل ريفي بالكهرباء لمدة عام كامل.

وتم إطلاق مبادرات الاستدامة في كل من مجمع «أبراج القوس وأبراج البوابة» و«بُرجي صن أند سكاي» و«المنيرة» و«الزينة» و«البندر» و«حدائق الراحة» و«حدائق الغولف» و«الغدير» و«البطين بارك» و«القرم».