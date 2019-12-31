98 % حصة الغاز من استهلاك الطاقة في قطاع الصناعة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أظهر تقرير لمركز أبوظبي للإحصاء، أمس، أن الغاز الطبيعي يستحوذ على نسبة 98% من حجم استهلاك الطاقة بقطاع الصناعة في أبوظبي. وأوضح التقرير أن كمية الطاقة المستهلكة في القطاع الصناعي تشكل نحو 66% من إجمالي الاستهلاك من الغاز الطبيعي في الأنشطة الاقتصادية الخمسة الرئيسية بالإمارة (الصناعة، الخدمات، التجارة، النقل والتخزين، الإنشاءات والمقاولات).

وذكر تقرير المسح البيئي السنوي لإمارة أبوظبي الصادر، أمس، عن مركز الإحصاء أن القطاعات الاقتصادية الخمسة بأبوظبي استهلكت العام الماضي ما يزيد على 1.65 تريليون وحدة حرارية بريطانية، شكل الغاز الطبيعي منها 1.49 تريليون وحدة بنسبة 89.7% بينما بلغت حصة الديزل 49.3 مليار وحدة بنسبة 3% والجازولين بحصة 38.1 مليار وحدة وبنسبة 2.3 % ثم الكيروسين بحصة 83 مليار وحدة بنسبة 5%.

وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات المستهلكة للمياه، حيث بلغ استخدامه للمياه في 2018 نحو 15 مليون متر مكعب من المياه من مختلف المصادر، كما بلغت كمية المياه المعالجة والمعاد استخدامها في قطاع الصناعة نحو 19.7 ألف متر مكعب في عام 2018 بارتفاع نسبته 41% عن عام 2017، وارتفعت نسبة إعادة استخدام كميات المياه المعالجة في المنشآت الصناعية نحو 38.1% في عام 2018.

وأشار التقرير إلى انخفاض الإنفاق على ممارسات الأداء البيئي في الأنشطة الاقتصادية الخمسة بالإمارة إلى 340 مليون درهم لعام 2018 مقابل 700 مليون درهم لعام 2017، وذلك لتطبيق عدد من الممارسات من شركات الخدمات البيئية لجمع النفايات بدون مقابل من مصادرها في المنشآت الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن العمليات الصناعية أجرت عدة ممارسات للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة كبيع النفايات وإعادة التدوير مما حقق إجمالي أرباح بلغ 117 مليون درهم، وأصبح له مردود اقتصادي كبير في القطاع الصناعي.