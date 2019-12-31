دبلوم الضريبة المضافة لـ 14 موظفاً في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير أخيراً، دبلوم «وكيل ضريبة القيمة المضافة»، الذي نفذته بالتعاون مع أكاديمية «بي دبليو سي» إحدى شركات الخدمات المهنية، وذلك في إطار جهودها لتطوير الكوادر الوظيفية العاملة في الغرفة، وعدد من المؤسسات الحكومية في الشارقة وخريجي الجامعات الباحثين عن عمل في مجال التحصيل والامتثال الضريبي، وتأهيلهم بالمعارف والمهارات، التي تمكنهم من تنفيذ مهامهم الوظيفية باحترافية وجودة عالية وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً.

وتخرج في الدبلوم الذي أقيم على مدار 7 أيام، 14 متدرباً من موظفي الغرفة وشرطة الشارقة وبلدية الشارقة العاملين في تخصصات المحاسبة والإدارة المالية، حيث خضع المشاركون لبرنامج مهني تخصصي، تضمن عدداً من المحاور أهمها آلية صياغة تقييم أولي لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على العمليات والحسابات، وكيفية حساب الضريبة على الشراء وبيع السلع أو الخدمات، وطريقة استخدم ميزان المراجعة لتعويض النقص في ضريبة القيمة المضافة، وتقييم تأثيرها على مختلف القطاعات.

أهمية‏

وأكدت مريم الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم بالغرفة أن الغرفة تولي أهمية خاصة للدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، ومتابعة كل المستجدات التي تهم مجتمع الأعمال في الإمارة، بهدف زيادة الوعي القانوني والمالي واطلاع أصحاب الشركات والمعنيين بمختلف النواحي المرتبطة بأنظمة العمل، لا سيما حول ضريبة القيمة المضافة وآليات التعامل معها، بهدف تعزيز معرفة أعضائها والعاملين في المؤسسات الحكومية في الشارقة حول الضريبة وتطبيقاتها المختلفة، وكيفية تأثيرها على بيئة الأعمال.