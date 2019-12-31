غرفة الفجيرة تدرّب 1000 رائد أعمال

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أسهمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في تدريب أكثر من 1000 رائد أعمال خلال 2019، وتحفيز الابتكار والإبداع لديهم في ريادة الأعمال في الإمارة.

وأشار سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة إلى التعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال في تنفيذ 18 برنامجاً تدريبياً متنوعاً، اشتملت على التعريف بالضوابط والإجراءات الحكومية الخاصة بكل من ضريبة القيمة المضافة، وامتيازات التوطين في القطاع الخاص، والامتيازات الحكومية لرواد الأعمال الإماراتيين، فضلاً عن برامج تخصصية متعلقة بطرق تأسيس المشاريع الخاصة، ووسائل التسويق الناجح وصناعة الفرانشايز، إلى جانب عن العديد من البرامج المتعلقة بالابتكار والذكاء الاصطناعي، واستشراف المستقبل في ريادة الأعمال.

وأوضح أن البرامج استهدفت الشباب المقبلين على تأسيس مشاريعهم الخاصة، وجاءت ضمن أهداف الغرفة وخطتها السنوية القائمة على رفع قدرات شباب الوطن، وتعريفهم بالخطوات اللازمة لخوض تجربة ريادة الأعمال في سوق الإمارات التنافسي والمفتوح على الأسواق العالمية، مشدداً على أن إدارة الغرفة تعمل ضمن أهدافها الاستراتيجية وفي إطار خطتها التشغيلية على تدريب رواد الأعمال من الشباب.

دعم

وأضاف الهنداسي أن الدورات التدريبية أسهمت في توفير الدعم للمشاركين من الجنسين على تحويل مشاريعهم وأفكارهم التجارية الابتكارية إلى أرض الواقع، وسلطت الضوء على كيفية البدء بمشروع تجاري ناجح، وكيفية بناء وتقديم وتوسيع نطاق نموذج الأعمال بهدف النجاح والتوسع، ومساعدة المشاركين وتزويدهم بمعلومات يحتاجونها لإنشاء وتصميم خطط عمل وتسويق ناجحة.