بيرو تسعى لزيادة صادرات أغذية الـ«سوبر فود» إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بيرو عن خططها لزيادة صادراتها من أغذية الـ«سوبر فود» إلى الإمارات. والـ«سوبر فود» مصطلح يُستخدم لتحديد الأطعمة المغذية الثرية بمحتواها من الفيتامينات والمعادن.

وتشمل مجموعة أغذية الـ«سوبر فود» البيروفية من الفاكهة والخضراوات الحرنكش، والعنب البري، والخرشوف، وتوت الكامو كامو، ونبات القشطة، والهليون، والرمان، والماراكويا، والقشطة الشوكية، ولوكوما، واليوسفي، والأفوكادو، والعنب.

وتشمل البقوليات: الكاكاو، والكستناء، والبطاطس الحلوة، والسرمق الشاحب، والشيا، والأمارانث، والماكا، والذرة الارجواني، والكينوا، والساشا إنشي، والياكون، والبفرة، إضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية (الأنشوفة، والإنقليس، والتونة، والبونيتو، والأسقمري، والحبار، والاسكالوب، والقريدس، والنازلي، والسلمون المرقط).

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت حكومة بيرو عن خططها للمشاركة في إكسبو 2020 دبي وأطلقت الأعمال الإنشائية لجناحها بحضور إدغار فاسكيس، وزير التجارة الخارجية والسياحة في بيرو. وبالتزامن مع هذا الحدث، نظمت لجنة بيرو للتصدير والسياحة «برومبيرو» معرض «بيرو دبي 2019» للترويج للتجارة والسياحة البيروفية في المنطقة.

وقال «لويس توريس»، الرئيس التنفيذي لمجلس بيرو للصادرات والسياحة «برومبيرو»: «نحن متحمسون لزيادة حضور أغذية الـ«سوبر فود» البيروفية في الإمارات. وتعد دبي بصفة خاصة سوقاً مثالياً لاستعراض نقاط القوة التي تتمتع بها منتجاتها المحلية الأصيلة في بيرو. وتتطلع عدد من الشركات من بيرو لتصدير منتجاتها ومفاهيمها التجارية الزراعية الهادفة إلى استقطاب الاهتمام من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها».

وقال إدوادو فيريروز، القنصل العام لدى بيرو في إكسبو 2020: «بالنسبة إلى بيرو، تعد الإمارات واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، فهي تتمتع بقيمة استراتيجية عالية، نظراً إلى أهميتها، ليس على صعيد الطلب المحلي فقط، وإنما أيضاً لكونها تمثل منصة رئيسة ومركزاً لوجستياً وتجارياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا».

وكانت بيرو كشفت النقاب عن علامة «سوبر فود بيرو» بهدف المشاركة في أبرز فعاليات ومعارض الأغذية حول العالم، من أجل تسليط الضوء على مزاياها الصحية.