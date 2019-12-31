«دبي لصناعات الطيران» تعيد شراء أسهم بقيمة 1.6 مليار درهم

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت أمس شركة «دبي لصناعات الطيران» في بيان صحفي أنها أعادت شراء أسهم عادية مستحقة تبلغ قيمتها 450 مليون دولار «حوالي 1,653 مليار درهم»، كما أعلنت الشركة أيضاً أنها تسلمت مبلغ 450 مليون دولار «حوالي 1,653 مليار درهم»، وذلك كسداد جزئي مبكر لقيمة أوراق قبض من جانب مساهمين محددين.

وعلق فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: «أتاحت لنا ميزانيتنا العمومية القوية وهوامش الأرباح التي نحققها والتي تعد الأفضل في فئتها أن نواصل زيادة ميزانيتنا إلى أقصى حد ممكن قبل نهاية العام». وأضاف بقوله: «إننا ملتزمون بإدارة أعمالنا بأدنى نسبة مديونية ممكنة وأعلى كم ممكن من رأس المال».