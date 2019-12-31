«إشراق» تؤكد إمكانية تغطية الخسائر المتراكمة دون خفض رأس المال

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شركة «إشراق للاستثمار» أن بإمكانها تغطية خسائرها المتراكمة من خلال أرباحها السنوية كل سنة، دون الحاجة لخفض رأسمالها، مشيرة إلى أنه في حال عدم موافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده الأحد القادم على تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، فإنه لا يوجد مانع في المضي قدماً دون هذا التخفيض.

وأعلنت الشركة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقرراً عقده أول من أمس، إلى 5 يناير القادم، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أن الاجتماع الثاني يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الحاضرة أو الممثلة، حيث من المقرر أن يناقش تخفيض رأسمال الشركة من 2.325 مليار درهم إلى 1.348 مليار درهم، وإدراج أسهم الشركة في السوق السعودي «تداول».

وقالت الشركة إن هناك إمكانية لتوزيع الأرباح السنوية بغض النظر عن الخسائر المتراكمة، وذلك بعد خصم الاحتياطي القانوني والاختياري، مبينةً أن الأمر متروك للجمعية العمومية لتحديد نسبة ومقدار هذه التوزيعات، مضيفة أن شراءها لأسهمها بأقل من قيمتها الدفترية ومن ثم إن إلغاءها يعزز من هيكلة رأس المال، مما يساعد على التخلص من جزء من الخسائر المتراكمة مستقبلاً.