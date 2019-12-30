تحالف «مبادلة» و«شل» يفوز بعقد تنقيب بمصر

المصدر: دبي ـ سيد صالح

فاز تحالف يضم شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة «شل» الهولندية للنفط بامتياز للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة رقم 4 في السواحل المطلة على البحر الأحمر، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن بيان لوزارة البترول المصرية. وفازت «شل» وحدها بامتياز المنطقة رقم 3، فيما فازت شركة «شيفرون» الأمريكية بامتياز المنطقة رقم 1، وذلك ضمن الجولة الأولى من مزايدات امتيازات التنقيب في البحر الأحمر.

والمناطق الثلاث تغطي مساحة إجمالية تبلغ 10,000 كيلومتر مربع، ويتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات فيها 326 مليون دولار، تزيد إلى عدة مليارات حال اكتشاف نفط أو غاز. وكانت مصر أعلنت في وقتٍ سابق عن طرح امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في 10 مناطق تطل على البحر الأحمر.