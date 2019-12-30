هيئة الضرائب تحذر من احتيال إلكتروني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حذرت الهيئة الاتحادية للضرائب من الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تصل لبعض الأشخاص عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، والتي يتم من خلالها طلب بيانات شخصية مالية أو مصرفية بدعوى أنه سيتم رد ضريبة القيمة المضافة لمستقبلي الرسائل، مؤكدة أنها لا تطلب من الأشخاص الإفصاح عن بياناتهم عبر الرسائل.

وأوضحت الهيئة أن عمليات رد الضريبة تتم بآليات مباشرة بين الهيئة ودافعي الضرائب دون وسطاء، مؤكدة أنها لم تقم بتخويل أي جهة لطلب بيانات أو تحصيل أو رد الضريبة نيابة عن الهيئة، حيث تتواصل الهيئة مع المسجلين مباشرة من خلال أحدث الأنظمة الإلكترونية، والتي تتوافر بها معايير الأمان في التعاملات المالية، مشيرة إلى أن عمليات رد الضريبة تتم فقط من خلال الأنظمة الرسمية باستخدام رقم (IBAN) المصرفي الخاص بكل مسجل لدى الهيئة.

وفي الإطار ذاته حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ٦ خطوات للحماية من عمليات النصب والاحتيال الالكتروني.

وقالت في تعميم أمس، إن الخطوة الأولى تتمثل في التأكد من أن الموقع الإلكتروني معروف ويتضمن تعليقات إيجابية من المترددين عليه، والثانية في عدم حفظ اسم المستخدم وكلمة السر على الموقع تجنباً للاختراق.

والثالثة التأكد من شبكة الواي فاي بحيث تكون موثوقة، والرابعة تتلخص في وجود بيانات اتصال بالموقع تتيح للمستخدم التأكد من هوية الموقع.

والخامسة عمل نسخة احتياطية من البيانات دوريا والتقنين من مشاركة البيانات الحساسة أو الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والسادسة ضرورة الاستغناء عن الوسطاء والتأكيد على ضرورة إدارة الحساب بصفة شخصية.

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