%67 ارتقاء الإمارات على سلم التنافسية العالمية في 4 سنوات

المصدر: أبوظبي ــ وام

نجحت دولة الإمارات بإنجاز 67% تقريباً في الترقية ضمن قائمة أكثر الدول تنافسية في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك بعدما قفزت إلى المركز الـ5 في العام 2019 مقارنة مع المركز الـ15 في العام 2016، وذلك وفق ما وثقه آخر تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية.

ويظهر حجم الإنجاز الذي حققته الإمارات في مجال التنافسية خلال الفترة الماضية من خلال قدرة الدولة على تجاوز العديد من الدول التي تصنف ضمن قائمة الدول المتقدمة على مستوى العالم في العديد من المؤشرات الفرعية.

ويركز تقرير التنافسية العالمية الذي شمل اقتصاد 63 دولة حول العالم على 4 محاور تتضمن الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، والتي يتم قياسها من خلال 333 مؤشراً مخصصة لتقييم كيفية إدارة الدول والمؤسسات لتحقيق الرخاء والازدهار.

وتصدرت الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير، حيث صعدت إلى المركز الأول عالمياً في محور «كفاءة الأعمال» والثاني عالمياً في «الكفاءة الحكومية».

كما حققت المراكز الخمسة الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في «الممارسات الإدارية» والثاني في كل من «التجارة الدولية» و«الكفاءة والإنتاجية» و«البنية التحتية» و«السلوكيات والقيم» و«أسواق العمالة»، والثالث في «التمويل الحكومي» و«السياسات الضريبية».