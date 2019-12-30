فنادق رأس الخيمة كاملة العدد في عطلة رأس السنة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كثفت فنادق رأس الخيمة عروضها على الغرف والمطاعم خلال الفترة الماضية استعداداً لاستقبال الزوار في عطلة رأس السنة الجديدة، في وقت أكد فيه مديرو الفنادق ارتفاع معدلات إشغال الغرف إلى 100%، وخاصة فنادق جزيرة المرجان والحمراء، المطلة على منطقة الألعاب النارية، حيث سجلت أسعار الغرف ارتفاعاً بنسب متفاوتة في ظل ارتفاع الطلب، والتي تختلف من فندق لآخر بحسب موقعه ومستوى الخدمات التي يقدمها والإطلالات.

وأوضح المهندس عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، تستعد إمارة رأس الخيمة لتقديم تجربة مميزة خلال ليلة رأس السنة الجديدة من خلال عروض وفعاليات متنوعة تلبي كل احتياجات ومطالب الزوار من كل بلدان العالم، ونسعى من خلال تلك التجربة إلى تحطيم رقمين قياسيين جديدين خلال عروض الألعاب النارية التي تستمر لمدة 12 دقيقة من المتعة لنزلاء الفنادق والزوار، حيث تم تخصيص 4 منصات مشاهدة لاستقبال مئات الآلاف من المشاهدين على الواجهة البحرية التي تبدأ من جزيرة المرجان وصولاً إلى وسط الإمارة.

وقال راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تستقبل إمارة رأس الخيمة أعداداً كبيرة من الزوار القادمين من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها للتمتع بمشاهدة عروض الألعاب النارية الساحرة احتفالاً برأس السنة الميلادية الجديدة والتمتع بمعالمها الطبيعية الجذابة من شواطئ خلابة ووجهات تراثية وثقافية متنوعة، وخلال هذه الفترة، نتوقع معدلات إشغال مرتفعة في فنادق ومنتجعات الإمارة، ونتمنى للجميع إجازة سعيدة وعاماً جديداً مليئاً بالنجاح والسعادة والإنجازات.

وأكد نادر حليم مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، أن رأس الخيمة أصبحت إحدى الوجهات المفضلة عالمياً لقضاء موسم الأعياد والاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، حيث أسهمت الفعاليات والاحتفالات المخصصة لتلك الليلة في دعم معدلات الإشغال بالمنتجع إلى 100%، والذي تنعكس نتائجه على قطاع الضيافة بشكل أكبر، لافتاً إلى أن احتفالات ليلة 31 ديسمبر تبدأ في السادسة مساءً بمشروب ترحيبي والموسيقي والمشاركة في العشاء تحت أضواء النجوم، أما الترفيه فيمكن للنزلاء الاستمتاع بالفعاليات والرقصات الفلكلورية حتى صباح اليوم التالي.

وقال جوزيف الحاج مدير العمليات بمنتجع وسبا المرجان: أسهمت احتفالات ليلة رأس السنة خلال الأعوام الماضية في رفع سمعة رأس الخيمة، ورفعت الطلب من مختلف الأسواق الدولية والخليجية على حجز غرفهم في وقت مبكر بالمنتجع، وخاصة في ظل تمتع المنتجع بموقع مميز على الواجهة البحرية المخصصة لإقامة الألعاب النارية، لافتاً إلى أن معظم فنادق الإمارة دخلت منافسة مبكرة للاستحواذ على أكبر حصة من النزلاء في ظل ارتفاع الطلب من مختلف الأسواق، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار يأتي بالتوازي مع ارتفاع الطلب.

وأكد أحمد طاهر مدير عام فندق «سيتي ماكس رأس الخيمة»، أن ارتفاع معدلات الإشغال إلى 100% يؤكد مكانة رأس الخيمة الراسخة ضمن قائمة أفضل وأسرع الوجهات السياحية العالمية، ولذلك نحرص على تقديم برامج خاصة لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة تناسب مختلف أفراد العائلة والأصدقاء، تشمل بدء العد التنازلي للإعلان عن السنة الجديدة بمنطقة الروف والاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية، بالإضافة للأنشطة الموسمية الحافلة بالعروض والفعاليات للترويج للمناطق الطبيعية والتراثية والتجارية.