مبادرات مبتكرة لغرفة الشارقة في عام الاستعداد للخمسين

المصدر: الشارقة - البيان

أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة حريصة على تطوير الأداء المؤسسي عبر استشراف المستقبل وفق آلية مبتكرة في عام الاستعداد للخمسين 2020، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المبتكرة التي تحفظ للقطاع الخاص في إمارة الشارقة ريادته وتميزه، وتعزز من مكانة مجتمع الأعمال بالشارقة كوجهة إقليمية وعالمية لممارسة الأعمال، فضلاً عن التزام الغرفة في ترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والعمل الدؤوب للحفاظ على كافة المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري التاسع للعام 2019 الذي انعقد برئاسة عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أمين مدير عام الغرفة، ومريم الشامسي مساعد المدير العام لغرفة الشارقة، مثمنين إعلان القيادة الرشيدة في أن يكون 2020 عام الاستعداد للخمسين، ومؤكدين أنه يعكس رؤية ثاقبة وعميقة تستشرف نصف قرن من المستقبل، لتضع الإمارات في مرتبة متقدمة وسط دول العالم على كافة الصعد الاقتصادية والتنموية والثقافية والبشرية.

وبحث المجلس خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها مشروع الخطة التشغيلية للغرفة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لعام 2020، والتي تناولت أهم الأنشطة والفعاليات والملتقيات والمؤتمرات والمعارض التي ترعاها الغرفة أو تشارك فيها على الصعيدين المحلي والخارجي، كما ناقش المجلس مشروع مسودة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020.