«إينوك» تحصد جائزة الطاووس الذهبي للاستدامة للعام الثالث

المصدر: دبي ـ البيان

حصدت مجموعة اينوك جائزة الطاووس الذهبي للاستدامة وذلك للعام الثالث على التوالي. فقد فازت المجموعة بهذا التكريم من بين 228 شركة عالمية، تكريماً لجهود المجموعة، تقديراً لالتزامها الجاد والمستمر بالارتقاء بممارسات ومعايير الاستدامة نحو آفاق جديدة من التميز.

ونجحت مجموعة اينوك منذ عام 2014 في خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 24% واستهلاك موارد المياه بنسبة 17% على مستوى كافة منشآتها الصناعية والتجارية. كما أطلقت المجموعة أيضاً تقرير الطاقة والكفاءة، أعلنت فيه عن توفير 71.4 مليون درهم بفضل اتخاذ تدابير وإجراءات مبتكرة وشاملة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية، مما أثمر عن خفض استهلاك الطاقة في عملياتها بنسبة 23%.

وفي وقت سابق من العام، كشفت مجموعة اينوك النقاب عن أول محطة خدمة من نوعها بتصميم مستوحى من شجرة الغاف، وهي عبارة عن محطة عصرية ومستدامة تتميز بتصميم معماري فريد، حيث ستقع المحطة الجديدة في موقع انعقاد «إكسبو 2020 دبي».

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: انطلاقاً من دورنا كمؤسسة وطنية رائدة بقطاع الطاقة، ندرك في اينوك أهمية تطبيق أفضل الحلول والممارسات التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة ضمن كافة العمليات، ما يعدّ من أبرز المسؤوليات الرئيسية التي تأخذها المجموعة على عاتقها.

معايير عالمية

وأرست اينوك معايير جديدة للاستدامة في القطاع عالميا بفضل مبادراتها المبتكرة التي تشمل استخدام نظام استعادة الأبخرة في محطات الخدمة التابعة لها بالدولة. كما أطلقت المجموعة أول محطة متنقلة لتزويد الوقود لضمان توفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات للعملاء.