«الاتحاد لائتمان الصادرات» تقدم تغطية لدعم توسع «دوكاب» عالمياً

المصدر: دبي- البيان

رحبت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بدخول شركة «دوكاب» إلى سوق حماية الائتمان التجاري، حيث ستدعم الاتحاد لائتمان الصادرات خططها نحو التوسع العالمي، من خلال تقديم تغطية ضد مخاطر الائتمان التجاري الدولي.

ووقع الجانبان عقد بوليصة حماية ائتمان تجاري متعددة المشترين، للحد من المخاطر المرتبطة بتصدير منتجات «دوكاب» إلى الأسواق الدولية، وسيمكنها من الوصول إلى قاعدة بيانات الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي تصل إلى ما يزيد على 90 مليون شركة.

وتعمل «دوكاب» مع عدد من العملاء في جميع أنحاء العالم، وستدعم هذه التغطية خطط التوسع العالمي لشركة «دوكاب»، لتتمكن من وضع بصمتها في مختلف أسواق الشرق الأوسط، إفريقيا، آسيا، أستراليا، أوروبا والأمريكيتين. وتأسست «دوكاب» في 1979 وهي اليوم مشروع مشترك بين «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» والشركة القابضة العامة «صناعات» في أبوظبي.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: تضطلع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمهمة تعزيز تنافسية الشركات في الإمارات للقيام بالأعمال التجارية في الأسواق الدولية، وذلك من خلال توفير حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة، التي من شأنها أن تساعدهم على تحقيق أهداف أعمالهم، وتعزيز توسعهم على الصعيد العالمي. وتعد مشاريع «دوكاب» البارزة في الإمارات شهادة على التزامها بجودة المنتجات التي تقدمها لعملائها، فهذا النجاح الذي حققته محلياً هو الذي ساعدها على الوصول إلى الأسواق العالمية. ومن المهم لشركة «دوكاب» اختيار حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة، التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي توفر تغطية ضد المخاطر، التي قد تواجهها أثناء عملها في الأسواق الدولية.

من جانبه، قال مشعل النقبي، المدير المالي في شركة «دوكاب»: «تصدر الشركة اليوم نحو 60% من إنتاجها إلى مختلف الدول في جميع أنحاء العالم، ما يؤكد وجودها القوي في الأسواق العالمية ويرسخ مكانة الإمارات مصدراً للجودة ومنتجات الكابلات ذات المستوى العالمي. وإن هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستدعم أعمالنا وصادراتنا، وستمكننا من المضي قدماً في خطط التوسع العالمي».