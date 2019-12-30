انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بالفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

أظهر مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن شهر نوفمبر الذي أصدره مركز الفجيرة للإحصاء انخفاضاً في نسبة التغير السنوي للمؤشر العام لأسعار المستهلك في إمارة الفجيرة بنسبة -1.14% خلال نوفمبر 2019 مقارنة بنوفمبر 2018.

وأوضح التقرير بأن نسبة التغير السنوي انخفضت في عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك وهي مجموعة الطعام والمشروبات -0.85%، مجموعة السكن وتوابعه بنسبة -3.46%، مجموعة النقل -8.42%، الاتصالات بنسبة -0.01% وخدمات التعليم بنسبة -1.10%.

في المقابل طرأت زيادة في التغير السنوي في عدد من مجموعات سلة المستهلك وهي الملابس وملبوسات القدم 3.59%، الأثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها 10.31%، مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.61%، المطاعم والفنادق بنسبة 1.62% وفي السلع والخدمات المتنوعة 2.61%. وبقي مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مستقراً في كل من مجموعات التبغ والصحة. وأظهر التقرير من ناحية أخرى، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الفجيرة بنسبة 0.09% خلال نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر.