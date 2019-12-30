«الإمارات العالمية للألمنيوم» تستكمل مشروع تصدير أول تقنية صناعية محلية في تاريخ الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، استكمال مشروع تصدير أول تقنية صناعية مطورة محلياً في تاريخ الدولة، وذلك بعد اجتياز تقنيتها اختبارات ضمان الأداء في شركة ألمنيوم البحرين.

وكانت الشركة فازت بمناقصة عالمية اتّسمت بالمنافسة الشديدة في 2016 لتزويد ألمنيوم البحرين بتقنية صهر الألمنيوم لتنفيذ أحد مشاريعها التوسعية الضخمة، في إنجاز بارز يعزز سعي الإمارات لخلق اقتصاد مبني على المعرفة.

ومنحت الإمارات العالمية للألمنيوم «ألمنيوم البحرين» ترخيص استخدام تقنية «DX + Ultra» لاستخدامها في مشروعها لتوسعة خط الإنتاج السادس. وتُعد التقنية من الجيل العاشر وهي أحدث تقنيات الإمارات العالمية للألمنيوم، ومن بين أكثر التقنيات كفاءةً على صعيد صناعة الألمنيوم العالمية.

ودشّن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مشروع توسعة خط الإنتاج السادس لشركة ألمنيوم البحرين الشهر الماضي. ونجحت تقنية الإمارات العالمية للألمنيوم في اجتياز الاختبار النهائي لضمان الأداء، محققة نتائج تفوق التوقعات وتجاوزت الالتزامات التي قدمتها الشركة بموجب اتفاقية نقل التكنولوجيا.

وبلغت الطاقة الإنتاجية لكل خلية اختزال قيمة أعلى بنسبة 11 % من القيمة الواردة في الاتفاقية، في حين أن استهلاك الطاقة -وهو مقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لإنتاج طن واحد من الألمنيوم- كان أفضل وأقل بنسبة واحد بالمئة ممّا ضمِنته الشركة.

وقال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: تصدير التقنية الصناعية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى شركة ألمنيوم البحرين يمثل إنجازاً تاريخياً لشركتنا ولدولة الإمارات. وأتوجّه بالتهنئة إلى جميع خبرائنا الذين عملوا بجد في تطوير تقنياتنا على مر السنين، وأهنئ كذلك الفريق الذي عمل في البحرين للمساعدة على إنجاز هذا المشروع.

قال علي البقالي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ألمنيوم البحرين: اخترنا تقنية صهر الألمنيوم التي توفرها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لأنها من أكثر التقنيات تناسباً لمشروعنا وأكثرها كفاءة في العالم. وتم تشغيل التقنية بطاقة تبلغ 465 كيلو أمبير في اختبار الأداء الذي أُجريَ في شركة ألمنيوم البحرين، حيث بلغ استهلاك الطاقة 12.87 كيلو وات/‏ساعة لكل كيلوغرام من الألمنيوم.

خبراء

وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرسلت خبراءها من فريق تطوير ونقل التكنولوجيا وفريق العمليات للعمل على إنشاء خط الإنتاج السادس، وذلك بموجب اتفاقية ترخيص التقنية المبرمة مع شركة ألمنيوم البحرين، حيث شارك حوالي 20 خبيراً تقنياً من الإمارات العالمية للألمنيوم في المشروع. كما استضافت الشركة 21 موظفاً من فريق الإنتاج والصيانة التابع لشركة ألمنيوم البحرين في موقعيها بالدولة لمباشرة تدريبهم العملي على استخدام تقنية الشركة.