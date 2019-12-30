جمارك جبل علي تواكب أعلى معايير الجودة العالمية

المصدر: دبي- لؤي عبدالله

تعتبر مراحل التفتيش، التي تمر بها السلع والحاويات في ميناء جبل سواء تلك التي تدخل الإمارات أو التي يُعاد تصديرها من أعقد المراحل وأكثرها دقة، في ظل وجود 5 جهات رقابية، تتولى المراقبة والإشراف على هذه العمليات، تشمل الجمارك ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وبلدية دبي وإدارة الأمن والصحة والسلامة التابعة لدائرة التخصيص والتطوير «تراخيص»، إضافة إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بمتابعة في ظل استخدام أحدث المختبرات بواسطة سواعد إماراتية خبيرة ومدرّبة، ورغم تعدّد مراحل التفتيش وتعدد الجهات الرقابية، إلا أن عملية التفتيش تتم بمرونة عالية دون أن تشكّل أي عائق أمام سلاسة حركة الحاويات في الميناء.

من قلب المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، وبالتحديد في مركز جمارك جبل علي، وقف «البيان الاقتصادي» على 3 مراحل رئيسة للتفتيش، التي تواكب أعلى معايير الجودة العالمية، في ظل وجود أحدث الأجهزة الإلكترونية والإشعاعية القادرة على كشف أدق التفاصيل.

أجهزة متطوّرة

وقال أحمد جمعة الجمري، مدير أول مركز تفتيش جبل علي و«تيكوم»، إن توجه جمارك دبي باعتماد الأجهزة المبتكرة والمتطوّرة في الفحص والتفتيش والتخليص الجمركي أسهم في رفع نسب الإنجاز وزيادة دقتها، وذلك من خلال تقنين حالات التفتيش وتحديد الخطر والتوجه الصحيح لمواقع التفتيش داخل الحاوية.

وأضاف: إن غرفة عمليات التفتيش في مركز جمارك جبل علي تمر في 3 مراحل رئيسة، تتمثل في غرفة عمليات جبل علي، حيث يتم استلام طلبات التفتيش وتحليلها وتوزيعها على الأقسام حسب الطاقة الاستيعابية، ومتابعة كاميرات المراقبة على مواقع التفتيش، أما المرحلة الثانية فهي التفتيش من خلال جهاز الكشف الإشعاعي، حيث يتم مسح الحاويات وتحليل الصور ومقارنتها ببيانات البضاعة، ووضع علامات على مناطق الاشتباه- إن وجدت- بينما المرحلة الثالثة تتمثل في ساحة التفتيش رقم 2، حيث يتم الاطلاع على صور المسح وسبب الخطر وتفتيش البضاعة والاستعانة بالوحدات الخاصة- إذا تطلّب الأمر.

وأوضح أن إدارة مراكز جبل علي الجمركية خلال عمليات التفتيش، تعتمد على نظام التفتيش المتكامل للحاويات، الحائز العديد من الجوائز المحلية والدولية، وهو عبارة عن نظام مترابط مع الأنظمة الأخرى، يتم من خلاله التعرّف على صورة المسح وإمكانية قراءة رقم الحاوية من خلال كاميرات عالية الدقة، تساعد في التعرّف التلقائي على البيان الجمركي وكذلك كشف المواد المشعة في الوقت نفسه، ومن ثمّ يتم توجيه الحاوية من خلال مسار واضح إلى مناطق التفتيش المختصة بتفتيش الحاويات، وبعد الإفراج عنها يتم التوجه إلى بوابات إلكترونية للسماح لتلك الحاويات بالخروج من منطقة التفتيش.

وأفاد بأن استخدام نظام التفتيش المتكامل ساعد على زيادة نسب الإنجاز، حيث أصبح يتعامل المركز في المتوسط مع نحو 11643 بياناً جمركياً يومياً، في حين وصل المتوسط اليومي لمعاملات التفتيش إلى نحو 750 تفتيشاً.

مسح ذكي

وأوضح الجمري أن عمليات التفتيش على البضائع التي يتم استهدافها من قبل محرك المخاطر، لا يسمح بخروجها بأي حالٍ من الأحوال دون نجاح عملية التفتيش الجمركي، حيث يقوم العميل بعد ذلك بتمرير الحاوية على جهاز المسح الذكي، ويتم تحليل الصورة وتحديد مواقع الاشتباه، وبعد ذلك يتم التوجّه إلى مواقع التفتيش المخصص لتفتيش البضاعة، حيث يقوم المفتش بالاطلاع على صورة الأشعة، وسبب تحويل البضاعة للتفتيش من خلال نظام التفتيش الإلكتروني، وبعد ذلك تتم عملية المعاينة.

وقال إن المركز يضم 5 أجهزة خاصة بمسح الحاويات، بالإضافة إلى 5 أجهزة أخرى خاصة بمسح الأمتعة والطرود، ويعتمد المركز طرقاً مبتكرة خلال عملية التفتيش، مؤكداً أن مركز تفتيش جبل علي يقوم بأدوار كبيرة في تفتيش وتخليص معاملات البيانات الواردة ومعاملات بيانات التصدير، وترصيص الشحنات، واعتماد شهادات الدخول/‏‏الخروج، واعتماد بطاقة الإدخال المؤقت، والتفتيش على المركبات لجميع البيانات الجمركية الواردة والصادرة.

إنجازات مهمة

وحققت مراكز جبل علي إنجازات مهمة في مجال المشاريع خلال الفترة الماضية، حيث طبقت نظام المعلومات الذكي لمرافق التفتيش (التحكم الذكي بتدقيق الحاويات)، الذي يهدف إلى زيادة القدرة الأمنية في تتبع الحاويات عبر التحكم والتخطيط الذكي وتنظيم تدفق الحاويات، بالإضافة إلى أتمتة تصاريح الدخول والخروج عبر التحول الإلكتروني بدلاً عن اليدوي، والذي يهدف إلى تنظيم عملية دخول وخروج البضائع، وتحصيل رسوم الدخول والخروج بشكل إلكتروني، حيث يرتبط البرنامج الإلكتروني مع موانئ دبي العالمية، وتم تطبيقه على بعض الشركات المسجلة، وجارٍ تدريب الشركات الأخرى عليه بالتنسيق مع دبي التجارية.

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حازت المنطقة الحرة في جبل علي على العديد من شهادات الجودة العالمية، خلال السنوات الأخيرة، والتي وصل عددها إلى نحو 14 شهادة، منها شهادة «الأيزو 9001: 2015» لنظام إدارة الجودة، وشهادة «الأيزو 14001: 2015» لنظام إدارة البيئة، وشهادة «الأيزو 17020: 2012» لفحص معدات الرفع، وشهادة «اعتماد OHSAS 18001: 2007» لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة «هاسب» (HACCP) لتحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة وهو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء، من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أم كيميائية أو فيزيائية، ومن ثمّ تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها، لضمان سلامة المنتج.