«آيرينا» تناقش في أبوظبي مشهد الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أمس، مشاركة 160 دولة في اجتماعات جمعيتها العمومية العاشرة المقرر عقدها في أبوظبي خلال الفترة من 11 إلى 12 يناير المقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موضحة أن هذه الاجتماعات تشكل منصة عالمية لمناقشة مشهد الطاقة المتجددة في العالم، بالإضافة إلى إمكانية التفاعل مع المشاركين رفيعي المستوى.

مشاركون

وذكرت الوكالة في بيان أنه من المتوقع حضور العشرات من وزراء الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه وممثلين رفيعي المستوى من 160 دولة من الدول الأعضاء في الوكالة، بالإضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية. وتم تأكيد حضور ما يزيد على 1500 مشارك عالمي في الاجتماعات.

وقالت إن الاجتماع العاشر لجمعيتها العمومية في أبوظبي سيشهد الإعلان عن مبالغ تمويل قياسية لمشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية نتيجة الشراكة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» وصندوق أبوظبي للتنمية، مشيرة إلى أن فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة، ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية سيعلنان خلال مؤتمر صحفي عن المشاريع المتأهلة في الدورة التمويلية السابعة للشراكة بحضور وزاري من البلدان المتلقية للدعم في 2019.

وأشارت إلى أن فعاليات الجمعية العمومية العاشرة تتضمن مؤتمراً صحفياً عالمياً بمشاركة المدير العام للوكالة حول «الوضع العالمي للطاقة المتجددة»، ويتناول المؤتمر مستوى التقدم الذي شهده قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر الماضية، كما يناقش المؤتمر النظرة المستقبلية لما هو مطلوب خلال العقد المقبل، وسيقوم المدير العام بعرض التوجهات والتحديات والفرص المستقبلية حول التحول العالمي للطاقة، كما يقدم مخطط الوكالة لتسريع وتيرة التقدم.

طاولة مستديرة

ولفتت الوكالة إلى مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين ورؤساء المنظمات الدولية الأبرز في العالم في الاجتماع العاشر للجمعية العامة، إضافة إلى نخبة من أبرز صناع السياسات وقادة الأعمال في قطاع الطاقة العالمي.

كما تتضمن أعمال الجمعية العمومية العاشرة طاولة وزارية مستديرة تناقش واقع وتحديات الطاقة المتجددة في العالم، كما ستعقد اجتماعات وزارية رفيعة المستوى على شكل نقاشات مدارة يشارك فيها عدد من صناع السياسات وقادة الأعمال، وتركز هذه الاجتماعات على مواضيع مهمة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ العالمية؛ ويركز أحد هذه الاجتماعات على الهيدروجين النظيف ودوره المحتمل في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب نزع الكربون منها؛ بينما يتناول اجتماع آخر الاحتياجات الاستثمارية اللازمة للحد من آثار التغير المناخي وحشد رأس المال اللازم لتسريع وتيرة التقدم في هذا المجال

ويشكل «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» منصة دولية رائدة لترسيخ نهج الاستدامة محلياً وتعزيزه عالمياً، فالحدث العالمي الذي يدخل عقده الثاني يعكس دور الدولة الرائد في دعم الجهود العالمية من أجل بناء عالم مستدام للأجيال المقبلة.

وشكلت أبوظبي منذ 2008 وجهة لرواد الاستدامة من مختلف أنحاء العالم من خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعد منصة عالمية تحفز على دفع عجلة التنمية المستدامة في العالم.

وشكلت أبوظبي منذ 2008 وجهة لرواد الاستدامة من مختلف أنحاء العالم من خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» والذي يعد منصة عالمية تحفز على دفع عجلة التنمية المستدامة في العالم.

ويزخر الحدث العالمي بنخبة من الفعاليات الهامة، كما يوفر فعاليات مخصصة للمرأة والشباب وشرائح المجتمع وذلك بهدف إشراك الجميع في دفع جهود الاستدامة نحو الأمام حيث يتضمن ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة ومركز شباب من أجل الاستدامة و«المهرجان في مدينة مصدر».