«دبي لإدارة الأصول» تواصل برنامجها الاستثماري في المجمّعات السكنية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي لإدارة الأصول»، التابعة لـ«دبي القابضة»، والتي تملك وتدير أكبر محفظة من الأصول العقارية السكنية المخصّصة للإيجار في دبي، أمس اكتمال عدد من مبادرات التحسين والتطوير وحفظ الطاقة في مختلف مرافقها ومنشآتها ومجمّعاتها السكنية.

وفي إطار برنامجها الاستثماري المتواصل، أعلنت دبي لإدارة الأصول عن إضافة 3 أحواض جديدة لمجمعاتها السكنية في مردف؛ «غروب» و«رمرام» و«دبي لاند»، ومن المنشآت الجديدة التي أنجزتها في هذا العام، ساحة الفعاليات في «ليان»، ومنصّة فعاليات خارجية في «رمرام»، والتي تتميز بموقع ألعاب رياضية خارجية، ومساحة للشواء والنزهات، وطاولات لعب شطرنج، وطاولة للعبة كرة القدم وتنس الطاولة.

وفي «بوابة الخيل» التي تحتضن أكثر من 50 ألف ساكن، أضيفت مساحة فعاليات جديدة للمقيمين من جميع الأعمار، وتشمل مساراً للمشي، ومنطقة للعب الأطفال، وقسماً مخصصاً لتنس الطاولة وغيرها من الألعاب، في حين شهد مجمّع «شروق» السكني إطلاق مسار للجري مضاء بلوحات الطاقة الشمسية. وتشمل التحديثات المنجزة إعادة تصميم الردهات بأسلوب عصري يوفر بيئة أكثر ترحيباً، وإدخال تحسينات على ساحات اللعب.

وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لإدارة الأصول»: يشكل البرنامج الاستثماري في مجمّعاتنا ركيزة أساسية لنجاح شركتنا في دبي على مدى السنين، وعاملاً أساسياً يسهم في ارتفاع معدلات استبقاء العملاء لدينا، وتطوير القيمة التي نوفرها للمقيمين. ونحن ملتزمون على الدوام بتعزيز عروضنا، من خلال ترقية المنشآت أو تطوير المرافق القائمة، لضمان الحفاظ على مجمعاتنا ومساحاتنا السكنية بصورة جيدة ومستدامة، توفر للمقيمين أفضل تجارب العيش الآمنة للمقيمين.