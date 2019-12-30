توسع كبير لـ«دوسِت إنترناشيونال» في دول الخليج خلال 2019

المصدر: دبي - البيان

تودّع دوسِت إنترناشيونال لتطوير الفنادق والعقارات 2019 بعد افتتاح العديد من الفنادق الجديدة في دول الخليج والعالم.

كما توسعت مجموعة الضيافة بأنشطتها في قطاعات أخرى مثل الأطعمة والتعليم الفندقي.

وشهدت محفظة دوسِت إنترناشيونال نمواً كبيراً على مدى السنوات الأربع الأخيرة، حيث إنّ محفظتها التي كانت تضم 27 فندقاً في 9 بلدان تجاوزت هذا العدد لتصبح 277 فندقاً في 15 بلداً في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تضمّ المجموعة خمسة فنادق دوسِت في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، نذكر من بينها دوسِت تاني دبي، دوسِت تاني أبوظبي، وافتتحت دوسِت برنسيس ريزيدنسز دبي مارينا في أبريل 2019.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في العام 2020 مع افتتاح فنادق جديدة في البحرين ودول أخرى في الخليج العربي.