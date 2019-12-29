الأسواق العقارية تدخل مرحلة اقتناص الفرص

المصدر: دبي - البيان

أفاد وليد الزرعوني، الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، بأن الأسواق العقارية في دولة الإمارات تستعد حالياً للدخول في مرحلة اقتناص الفرص خلال العام المقبل 2020، مع الارتفاع المتزايد في مستويات التفاؤل والثقة لدى جميع أطراف القطاع العقاري، ولا سيما المطوّرين العقاريين والمستثمرين.

وقال الزرعوني إنه استناداً إلى معطيات الوضع الحالي للسوق، والمعروض المستقبلي، والخطط الموضوعة لاستغلال فرصة تنظيم معرض «إكسبو دبي 2020» الدولي، الذي يتوقع أن يرفع الطلب على العقارات، يمكن التوصل إلى أن القطاع مقبل على زخم سيسهم في تنشيط أسعار العقارات بعد عامين من الهدوء النسبي في الأسواق.

وأضاف أنه على سبيل المثال، تشير جميع هذه المؤشرات إلى أن سوق العقارات في دبي يستعدّ للزخم الكبير المرتقب قبل «إكسبو 2020»، وبحسب مجموعة «بروبرتي فايندر»، تتضح بوادر تحسّن واضح يشهده السوق العقاري في دبي، حيث سجلت الـ12 شهراً السابقة أكبر عدد من الصفقات العقارية في تاريخ الإمارة، وذلك بناءً على تحليل معلومات دائرة الأراضي والأملاك، إذ سجلت دبي ما مجموعه 44590 صفقة عقارية منذ نوفمبر 2018 حتى نوفمبر 2019، وهو أكبر عدد للصفقات المسجّلة خلال 12 شهراً في تاريخ سوق دبي العقاري.

وبحسب وكالة «فام» العقارية، من المقرر تسليم 59,800 ألف عقار في دبي خلال عام 2019، منها نحو 33,800 ألف في مرحلة الإنجاز النهائية، متوقعةً الوصول إلى سعر التوازن للسوق بحلول معرض إكسبو 2020، خاصة أنّه ثمة 46,000 وحدة إضافية من المقرّر تسليمها بعد يونيو 2020.

ودعا المستثمرون في القطاع سواء كانوا أفراداً أم شركات إلى استغلال واقتناص الفرص العقارية في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن أسعار العقارات وصلت إلى مستويات مغرية تشجع المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات إلى شراء عقارات في الإمارات، في ظل العروض والتسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية، منها تحمل الرسوم الخاصة بالتسجيل العقاري، وتلك الخاصة بالخدمات والصيانة لمدد تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.

البطاقة الذهبية

قال وليد الزرعوني إن إقرار نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمريـــن، وأصحــــــاب المواهـــــــب التخصصـية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، سيواصل تقديم الدعم إلى الطلب على العقارات واستيعاب المعروض الحالي والمستقبلي، وتحسين استقرار أسعار العقارات.