مليارا دولار مبيعات سوق دبي الحرة 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها تجاوزت 7.3 مليارات درهم (مليارا دولار) حتى 26 ديسمبر 2019.

وأشاد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بالنتائج الإيجابية التي حققتها السوق في موسم 2019، حيث قال: «استثمرنا في عدد من التجديدات الرئيسة على امتداد منافذ سوق دبي الحرة، ونحن سعداء بتسجيل مبيعات السوق ملياري دولار قبل نهاية العام».

وسجلت السوق هذا الرقم في الصالة (D) بمطار دبي الدولي في 26 ديسمبر، عندما اشترى الزوجان نيراج ساتي، هنديان مقيمان في الهند، سلعاً من متاجر السوق الحرة بقيمة 348 درهماً، لتتخطى مبيعات السوق حاجز الملياري دولار. وكان الزوجان مسافرين إلى مومباي بصحبة عائلتهما بعد احتفالهم بعيد الميلاد مع أقاربهم في دبي، ومن المقرر أن يحتفلوا بعيد رأس السنة الميلادية الجديدة في مدينتهم الأم أوديزا في الهند.

وبهذه المناسبة، حصل ساتي وزوجته على هدية من سوق دبي الحرة، وهي عبارة عن قسائم شراء مجانية بقيمة 2,000 دولار، قدمها لهما شفيق أنصاري، مدير العمليات، والمديرون المناوبون سانجاي لما وميلاني تاكوبان، وهازيل بونونغبايان، ونوري آن جوز، ومسؤول المناوبة إدوين بابا. وقال ساتي: «أشكر سوق دبي الحرة على هذه المفاجأة الممتعة، وسأنفق هذه البطاقات على شراء الهدايا لعائلتي عندما أعود إلى بلدي».