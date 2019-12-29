علامة دبي التجارية الأولى إقليمـياً والـ 55 عالمياً بين 500 مدينة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قيمة العلامات التجارية للمدن في عام 2019، وفقاً للدراسة التي أصدرتها أمس مؤسسة «جلوبال سيتي لاب» الأمريكية للدراسات الحضرية وتصنيف المدن.

وأفادت الدراسة التي صدرت بعنوان «أفضل 500 مدينة عالمية في 2019»، بأن قيمة العلامة التجارية لدبي تبلغ 298.39 مليار دولار، لتحل دبي في المركز الــ 55 عالمياً على قائمة أفضل مدن العالم وأعلاها من حيث القيمة التجارية لهذا العام.

كما صُنّفت دبي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً على قائمة أكثر مدن العالم استقبالاً للمسافرين في 2019، والتي تضمنتها أيضاً نفس الدراسة.

وبلغ عدد المسافرين الذين زاروا دبي هذا العام وفقاً للقائمة 16.7 مليون مسافر. وتفوقت دبي في

هذه القائمة على نيويورك التي حلت في المركز الثامن، وبفارق شاسع عن دبي في عدد المسافرين الذين استقبلتهم هذا العام، حيث لم تستقبل سوى 13.5 مليون مسافر فقط، كما تفوقت دبي أيضاً على العاصمة الماليزية كوالا لمبور التي جاءت تاسعة برصيد من الزوار بلغ 13.4 مليون مسافر؛ ومدينة شنزن الصينية التي استقبلت هذا العام 12.4 مليون مسافر.

6 مدن

وكانت أكثر ست مدن في العالم استقبالاً للزوار هذا العام هي هونج كونج «الأولى، 29.8 مليون مسافر»، بانكوك «الثانية، 23.7 مليون مسافر»، لندن «الثالثة، 20.7 مليون مسافر»، ماكاو «الرابعة، 18.9 مليون مسافر»، سنغافورة العاصمة «الخامسة، 18.6 مليون مسافر»، وباريس «السادسة، 16.9 مليون مسافر».

وعلى قائمة العلامات التجارية للمدن في 2019، كانت نيويورك هي صاحبة قيمة العلامة التجارية الأعلى عالمياً، حيث بلغت قيمة علامتها التجارية هذا العام 2195.25 مليار دولار. وجاءت لندن في المركز الثاني بقيمة 2015.19 مليار دولار، فيما حلت طوكيو ثالثة بقيمة 1906.28 مليارات دولار.

وجاءت المراكز الرابع وحتى العاشر على النحو التالي: باريس «الرابعة، بقيمة 1597,69 مليار دولار»، لوس أنجلوس «الخامسة، بقيمة 1270.83 مليار دولار»، سيدني «السادسة، بقيمة 1045.55 مليار دولار»، برلين «السابعة، بقيمة 830.71 مليار دولار»، سنغافورة العاصمة «الثامنة، بقيمة 803.71 مليارات دولار»، هونغ كونغ «التاسعة، بقيمة 783.63 مليار دولار»، وتورنتو «العاشرة، بقيمة 773.36 مليار دولار».

وأكدت الدراسة أن قيمة العلامة التجارية للمدينة ليست مورداً قيماً للمدينة فقط، وإنما أيضاً قوة دافعة لتنمية المدينة، حيث إن قوة العلامة التجارية تؤثر بشكل مباشر على تدفق رأس المال والمعلومات والسلع الأساسية والمواهب في المدينة.