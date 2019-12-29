100 % الإشغال الفندقي في رأس السنة

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان

يشهد القطاع الفندقي في الدولة نسب إشغالات مرتفعة مع نهاية العام الجاري بالتزامن مع العطلات والاحتفالات برأس السنة الميلادية، في ظل إقبال السياح والمقيمين على الاستفادة من باقات العروض والفعاليات الترفيهية للاحتفال بقدوم عام 2020.

وارتفع الإشغال إلى 100 % في العديد من الفنادق في دبي وأبوظبي ورفعت فنادق لافتات«كامل العدد».

وأكدت مصادر عاملة في القطاع الفندقي أن نسب إشغال الغرف في دبي وصلت إلى 100% في المناطق المحيطة ببرج خليفة، وفي المنتجعات الشاطئية بالعاصمة أبوظبي إضافة إلى الفنادق التي تقع بالقرب من المراكز التجارية للاستمتاع بالفعاليات والمظاهر الاحتفالية الخاصة بالعام الميلادي الجديد فضلاً عن العروض على الغرف والمطاعم.

وارتفعت أسعار الغرف الفندقية بين 20 - 30% خلال رأس السنة بالتوازي مع ارتفاع الطلب، وتختلف هذه النسبة من فندق لآخر تبعاً لموقعه ومستوى الخدمات التي يقدمها.

وأضافت المصادر أن الفنادق تشهد في هذه الفترة إقبالاً سياحياً كبيراً من كافة الجنسيات لا سيما الصينيين والأوروبيين والهنود والخليجيين. وبحسب إحصائيات هيئة التنافسية والإحصاء وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة 25.54 مليون نزيل 2018 بنمو 3.7% مقارنة مع 2017.

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