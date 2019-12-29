حلقة نقاشية بعجمان تشيد باعتماد الحكومة موازنة نوعية

المصدر: عجمان- وام

أشادت حلقة نقاشية بعنوان «الموازنة العامة»، نظمتها إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان بجهود الحكومة الرشيدة في اعتماد موازنة نوعية للعام 2020 ترسخ الرخاء وتعزز تطوير القطاعات الرئيسية في الدولة، وينعكس مردودها على المجتمع، عبر تنمية اجتماعية وتعليم ورعاية صحية وإسكان وخدمات متميزة.

وثمن عبدالله المويجعي رئيس مجلس الغرفة اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2020 بنمو قدره 27% مقارنة بموازنة 2019 لمخصصات تنموية في مجالات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية وتنمية المجتمع والنظام العام وشؤون السلامة العامة وحماية البيئة وتطوير الخدمات الترفيهية والرياضة والخدمات العامة العمومية.

استهدفت الحلقة النقاشية تبادل المعلومات ومناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بطبيعة عمل الغرفة، للخروج بتوصيات ومقترحات تصب في صالح جودة بيئة العمل، وتنعكس مخرجاتها على مجتمع الأعمال في عجمان.

حضر الحلقة، التي عقدت بمقر غرفة عجمان، سالم السويدي مديرها العام، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، وموظفو غرفة عجمان.