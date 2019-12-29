اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لمطار الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت هيئة مطار الشارقة الدولي مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لهيئة مطار الشارقة الدولي، بعد أن تم الانتهاء من وضع خطة التصنيف ومدد الاستبقاء لملفات الإدارات الخصوصية التابعة لهيئة مطار الشارقة الدولي، وذلك بهدف تنظيم وحفظ أرصدة أرشيف ووثائق هيئة المطار وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية.

وقع المذكرة عن هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، رئيس الهيئة، وعن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، صلاح سالم المحمود، مدير عام الهيئة، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من كبار المدراء والمسؤولين من الطرفين.

وقال علي سالم المدفع: «إن اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لهيئة مطار الشارقة الدولي من قبل هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف يعد ثمرة التنسيق والمتابعة بين فرق العمل من الطرفين، والتي نتج عنها منظومة متكاملة لإدارة وتصنيف الوثائق الخصوصية وفق أرقى معايير الأرشفة والتوثيق العالمية المعتمدة».

وأعرب صلاح سالم المحمود، عن تقديره للجهد المبذول من قبل هيئة مطار الشارقة الدولي في إنجاز مشروع نظام إدارة الوثائق الخصوصية الذي تم اعتماده بالتنسيق مع الهيئة.