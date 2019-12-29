عروض ربيع الشارقة تنطلق أول يناير

المصدر: الشارقة - البيان

تطلق غرفة تجارة وصناعة الشارقة الموسم الجديد من «عروض ربيع الشارقة 2020» اعتباراً من الأول من يناير المقبل حتى 16 من فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الغرفة بمقرها لمتابعة الاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة الجديدة من المهرجان، في إطار تواصل حركة الإعداد والتحضير، وانطلاقاً من حرصها على تطوير العروض بما يتناسب وتطلعات إمارة الشارقة.

وبحث الاجتماع - الذي حضره إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وهنا السويدي، رئيسة قسم المهرجانات والعروض، وأمجد عوض الكريم، رئيس قسم مجموعات العمل - الترتيبات الجارية لانطلاق العروض والآليات التنظيمية المتبعة من خلال اللجنة التنظيمية التي ستتابع سير العمل خلال فترة العروض، لضمان نجاح كل الفعاليات والبرامج، إلى جانب مناقشة الجوائز والعروض الترويجية التي سيتم إطلاقها والتنسيق مع مجموعات عمل مراكز التسوق، لمناقشة موعد الحملات الترويجية والاستماع منهم على المقترحات والأفكار الجديدة بهدف تطويرها وتطبيقها بما يلبي متطلباتهم وتطلعاتهم.