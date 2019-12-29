مشاركة إماراتية في ملتقى «قبة الابتكار الدولي» في الأردن

المصدر: دبي - البيان

بحث الملتقى الأول للتطوير والتنمية المستدامة «قبة الابتكار» الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان أخيراً، استشراف الفرص وإدارة التحديات في مجال ريادة الأعمال، بمشاركة إماراتية تمثلت في سلطان سالم القيشي الشحي، المدير العام والمؤسس لمعهد الريادة والتميز.

وعبّر سلطان الشحي، الذي تحدث في هذه المناسبة عن استشراف التوجهات الرسمية المستقبلية وكيفية التعامل معها، عن سعادته بالمشاركة في الملتقى المهم، وأضاف أن ريادة الأعمال تشكّل محركاً مهماً ورئيساً للنمو الاقتصادي عبر نشر البيئة الابداعية، وبوصفها أيضاً آلية مهمة لاستحداث الأفكار الجديدة والإبداعات في مختلف المجالات.

وأوضح أنه من خلال توفير بيئة تمكينية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التجارب العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة المؤسسات التي تمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المتطلبات اللازمة لرفع القدرات والمهارات الإبداعية لدى الشباب، وتحفيزهم نحو الإبداع والابتكار في خلق مشاريع استثمارية، تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.