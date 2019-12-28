صفقات «أبوظبي الأول» ترفع السيولة الأسبوعية إلى 3.6 مليارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مع تعرضها لعمليات بيع محدودة استهدفت أسهم البنوك والعقار، في وقت اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، وارتفعت السيولة متخطية 3.6 مليارات درهم بفضل صفقات كبيرة نفذت على «أبوظبي الأول».

ونزل سوق دبي بنحو 0.13% بضغط هبوط أسهم العقار والاستثمار والنقل، في مقابل ارتفاع البنوك، بينما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.83% ليغلق عند 5050 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والسلع والصناعة.

ووصلت سيولة الأسهم الأسبوعية إلى 3.6 مليارات درهم، منها 2.96 مليار درهم في أبوظبي، و649.3 مليون درهم في دبي، وجرى التداول على 928.5 مليون سهم، توزعت بواقع 315.5 مليون سهم في أبوظبي، و613 مليون سهم في دبي، من خلال 12.6 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، مال المستثمرون الأجانب نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 3.1 مليارات درهم، منها 2.43 مليار درهم في سوق أبوظبي، و67.8 مليون درهم في دبي، واتجهت المحافظ أيضاً نحو الشراء بصافي استثمار 71.5 مليون درهم في دبي، و2.4 مليار درهم في أبوظبي.

سوق دبي

وهبط قطاع العقار 1% بعد هبوط «إعمار العقارية» 1.71%، و«الاتحاد العقارية» 7.85%، و«أرابتك» 4.41%، و«إعمار للتطوير» 0.51%، و«داماك» 0.13%، وذلك في مقابل ارتفاع «ديار» 4.36%، و«إعمار مولز» 1.63%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.9% بفعل تراجع «دبي للاستثمار» 0.77%، و«سوق دبي المالي 4.93%، و»شعاع كابيتال«3.2%، وتراجع قطاع النقل هامشياً 0.06% مع تراجع»أرامكس«1.39%، و»الخليج للملاحة«0.64%، في مقابل ارتفاع»العربية للطيران«1.3%، بينما ارتفع قطاع البنوك 0.8% مستفيداً من ارتفاع»الإمارات دبي الوطني«1.16%، و»دبي الإسلامي«1.11%.

وهيمن»إعمار العقارية«على النشاط مستقطباً سيولة 121.2 مليون درهم، ليغلق عند 4.02 دراهم، تلاه»دبي الإسلامي«بتداولات 83 مليون درهم، وأغلق عند 5.46 دراهم، ثم»الإمارات دبي الوطني«بسيولة 78 مليون درهم، ليصل عند 13.05 درهماً.

وحقق سهم»مصرف السلام البحرين«أكبر ارتفاع بنسبة 7.79% ليغلق عند 0.983 درهم، تلاه»المصرف الخليجي التجاري«بنسبة 6.99% إلى 0.444 درهم، ثم»دار التكافل«بنسبة 4.88% إلى 0.58 درهم، بينما حقق»الرمز كوربوريشن«أكبر انخفاض بنسبة 9.86% إلى 0.631 درهم، تلاه»الاتحاد العقارية«7.85% عند 0.27 درهم، ثم»سلامة«6.1% إلى 0.554 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 121.83 مليون درهم، منها 3.4 ملايين درهم للعرب، و50.6 مليون درهم للخليجيين، و67.8 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 121.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وضغط انخفاض قطاع البنوك على سوق العاصمة، 1.24% مع هبوط»أبوظبي الأول«1.05%، و»أبوظبي التجاري«3.22%، فيما استقر»أبوظبي الإسلامي«، وتراجع قطاع الطاقة 1.93% نتيجة تراجع»دانة غاز«0.96%، و»أدنوك للتوزيع«0.34%، و»طاقة«11.9%.

تراجع قطاع الاستثمار 3.19% على أثر هبوط»الواحة كابيتال«0.11%، و»إشراق«10.88%، فيما ارتفع قطاع العقار 0.45%، إثر ارتفاع»الدار«0.47%، و»رأس الخيمة العقارية«0.23%، وصعد قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع سهم»اتصالات«بالنسبة ذاتها.

وتصدر»أبوظبي الأول«مستقطباً 2.5 مليار درهم بفضل صفقتين كبيرتين جرى تنفيذهما الأسبوع الماضي ليغلق عند 15.14 درهماً، تلاه»أبوظبي التجاري«بسيولة 138.4 مليون درهم، ليقفل عند 7.82 دراهم، ثم»اتصالات«بتداولات 71.11 مليون درهم، مغلقاً عند 16.42 درهماً.

وسجل»الاتحاد للتأمين«أكبر ارتفاع بنسبة 24.79% ليغلق عند 0.75 درهم، تلاه» المستثمر الوطني«بنسبة 11.29% إلى 0.69 درهم، ثم»البنك التجاري الدولي«9.09% عند 0.84 درهم، فيما كان»طاقة«الأكثر انخفاضاً بنسبة 11.9% إلى 0.55 درهم، ثم»إشراق 10.88% عند 0.303 درهم، تلاه «القدرة القابضة»8.71% عند 0.88 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 2.4 مليار درهم للأجانب، و36 مليون درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون المواطنون والعرب نحو التسييل، بصافي استثمار للعرب 3.4 ملايين درهم، والمواطنين 2.4 مليار درهم.

شراء مؤسسي

اتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين الأسبوع الماضي بصافي استثمار 71.5 مليون درهم في دبي، و2.4 مليار درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 71.4 مليون درهم في دبي، و2.4 مليار درهم في أبوظبي.