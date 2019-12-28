دبي تحتضن أول مركز تحويل معتمد من «ثري إم» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جونكو تريدنج أحد الموزعين التجاريين الرئيسيين والوكيل التسويقي وشريك قناة التوزيع لمنتجات وخدمات ثري إم جلف ليمتد (ثري إم الخليج) للحلول الصناعية، بدء التشغيل التجريبي في جبل علي لأول مركز لتحويل منتجات ثري إم في الشرق الأوسط، وجاء ذلك تتويجاً لشراكة امتدت لخمسة وعشرين عاماً مع ثري إم الخليج، الشركة المتخصصة عالمياً في الأبحاث والتطوير في المنتجات الصناعية والتقنية والمعروفة بمنتجاتها المبتكرة.

وافتتح روبرت إتش نيكولز، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ثري إم مرفق التحويل المتطور الممتد على 8000 قدم مربع، وصُمم المركز لتعديل وتحويل منتجات ثري إم النهائية حسب متطلبات العملاء والمواصفات الخاصة بهم، ويقدم المركز أسعارا تنافسية وقدرا عاليا من المرونة وسرعة تنفيذ قياسية، مع الالتزام بمعايير ثري إم الصارمة.

تطبيقات صناعية

وقال ديباك دهينجرا، العضو المنتدب لشركة جونكو تريدنج: «قبل 25 عاماً، منحت شركة ثري إم شركتنا الفرصة لتكون شريك قناة التوزيع المسؤول عن بيع منتجاتها وخدماتها، ومن بداية هذه الرحلة ونحن نسعى دائماً لمحاكاة النهج الرئيسي لشركة ثري إم، المتمثل في الابتكار من خلال تقديم منتجات تحدث ثورة في عالم الحلول والتطبيقات الصناعية. نحن في جونكو تريدنج نتشارك نفس أهداف ثري إم، ولم نتردد مطلقاً في تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق رؤيتنا المشتركة. ويأتي إنشاء مرفق جديد باسم جونكو إندستريز ذ.م.م، حيث نقوم بدمج منتجاتنا رأسياً لتلبية الاحتياجات الفردية للعملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، خير مثال على أهدافنا المشتركة وسعينا الحثيث نحو الابتكار».

أفضل منتجات

وأضاف ديباك دهينجرا: «نحن نثمن شراكتنا مع ثري إم، الشركة العالمية التي تقدم أكثر من 50000 منتج مختلف، وبالرغم من البداية البسيطة لشراكتنا والتي كنا نمثل من خلالها قسماً واحداً من أقسام ثري إم، أصبحنا الآن نمثل 5 أقسام، مما ممكننا من تزويد عملائنا في المنطقة ببعض أفضل منتجات ثري إم الخاصة والفريدة من نوعها وتحسين العروض بفضل ما نمتلكه من خبرات، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع ثري إم في السنوات القادمة، بينما نمضي قدمنا في خطط التوسعة الخاصة بنا».

فرصة هائلة

وقال روبرت إتش نيكولز، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «ثري إم»: «أسفرت 25 عاماً من الشراكة بين جونكو وثري إم عن مجموعة من المشروعات الرئيسية والكبيرة، ونحن في ثري إم لدينا إعجاب كبير بسعي جونكو الحثيث نحو الابتكار وتقديم ما هو مختلف وتركيزها على النمو، ويمثل مركز تحويل المنتجات الجديد فرصة هائلة لجونكو وثري إم لتقديم منتجات مخصصة للعملاء، إذ إن هذا المرفق دون شك يمثل إنجازاً يستحق الإطراء بالنسبة لجونكو وفرصة هائلة ومميزة للعملاء».

تأثير أكبر

وأضاف روبرت إتش نيكولز: «ثري إم شركة شديد التنوع تبلغ مبيعاتها 33 مليار دولار، ولديها حضور عالمي مميز واسع النطاق.، نحن في ثري إم متحمسون للغاية لإكسبو 2020 الذي نال حظاً كبيراً من الترويج على مستوى العالم، ونتوقع أن يدفع الأنشطة الاقتصادية والصناعية إلى الأمام في الثمانية عشر شهراً القادمة، ومن خلال شراكات مثل شراكتنا مع جونكو نهدف إلى تحقيق تأثير أكبر لمنتجاتنا المبتكرة عبر قطاعات متنوعة في السنوات القادمة».

وأضاف ديباك دهينجرا «نحن الآن نرتكز على الكثير من فرص التنوع والابتكار، ويعد مصنع تحويل منتجات ثري إم خير مثال على ذلك، حيث نرى فرصاً هائلة في الصناعات المعدنية وصناعة الأخشاب، ومن خلال مهارات البيع لدينا ومعرفتنا الواسعة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، سنستكشف مجالات جديدة، ونحن في طريقنا إلى كتابة قصتنا الجديدة الناجحة مع النمو».