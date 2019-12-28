«قمة الطيران» تستشرف من دبي فرص الاستثمار في القطاع عالمياً

المصدر: دبي - البيان

تستعرض فعاليات القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني من 27 إلى 29 يناير المقبل، أبرز الفرص الاستثمارية في مجال الطيران بقطاعاته المختلفة على مستوى العالم.

وتجمع القمة التي تنطلق تحت شعار «تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار» أكثر من 1400 مشارك من المستثمرين في قطاع الطيران.

يأتي ذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر لحجم الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء (IoT) والذي من المتوقع أن يصل إلى 745 مليار دولار في عام 2019.

وكما هو الحال في القطاعات الصناعية الأخرى فإن قطاع الطيران يعمل جاهدا على مواكبة أحدث التقنيات الذكية، والتي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، سواء الأرضية أو الجوية، حيث يحتل النقل المرتبة الثالثة بين القطاعات التي ستنفق أكثر على حلول إنترنت الأشياء بعد قطاع التصنيع.

وتعد أنظمة منشآت المطارات واحدة من أهم فوائد استخدام إنترنت الأشياء، والتي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو إنفاق متسارعة عالميا خلال السنوات المقبلة وصولا لعام 2022.

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن قطاع الطيران قطاع ديناميكي متطور يواكب جميع التحديات الحالية والمستقبلية ومنها نشر الوعي لدى المستثمرين والعاملين في القطاع.

وأضاف: لذلك توفر القمة لهم ورشاً تثقيفية خاصة عن الاستثمار في مجال الطيران، وتساعدهم على اللقاء والتواصل مع المستثمرين الحقيقيين لبناء شراكات جديدة في وقت يشهد فيه القطاع نموا متسارعا ومتزايدا في جميع الأنشطة المتعلقة به، ويعد الاستثمار فيه مربحا للغاية، حيث تنمو صناعة الطيران حول العالم بنسبة 5% سنوياً.

وتابع السويدي أن مواكبة التقنيات الحديثة والحلول الذكية ومن أبرزها تطبيقات الإنترنت من أهم الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، والتي من خلالها يتم تسليط الضوء على أبرز التوجهات والتطبيقات المستخدمة في هذا المجال وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة لذلك، نظرا لدورها الأساسي في مواجهة تحدي زيادة حركة الطائرات وارتفاع تدفق المسافرين في المطارات، ما يتطلب رفع كفاءة إدارة المطارات باستخدام الطاقات والإمكانيات الموجودة مع تجنب زيادة الموظفين والمعدات الأرضية، وذلك من خلال أتمتة معظم العمليات.