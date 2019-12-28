«أدنوك» تتلقى عطاءات بخصوص «زاكوم العلوي»

المصدر: دبي - سيد صالح

تلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عطاءات من شركات استشارية دولية لتقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المشروعات ضمن مرحلة الأعمال الهندسية والتوريدات والتشييد لمشروع توسعة «حقل زاكوم العلوي» البحري.

وذكرت «ميد» أن «أدنوك» كانت قد وجهت الدعوة أواخر الشهر الماضي للشركات لتقديم عطاءاتها بشأن هذه المرحلة من المشروع، وحددت الموعد النهائي لتلقي العطاءات 23 ديسمبر الجاري.

وأفادت «ميد» بأن 8 شركات تقدمت بعطاءاتها وجميعها ضمن مجموعة الشركات المسجلة لدى «أدنوك» لتقديم خدمات الأعمال الهندسية والتوريدات والتشييد، منها 3 شركات بريطانية هي «وود جروب»؛ «بينسبين»؛ و«موت ماكدونالد»؛ وشركتان أمريكيتان هما «فلور» و«كيه بي آر»؛ وشركة فرنسية هي «تكنيب إف إم سي»؛ وشركة أسترالية هي «وورلي»؛ وأخرى كندية هي «إس إن سي- لافلين».