تسليم مساكن «وصل 1» في الربع الأول 2020

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

رصدت عدسة «البيان الاقتصادي» تسارع عمليات تنفيذ مشروع «بارك غيت ريزيدنسيز» والذي يضم 746 شقة، ضمن 4 أبراج في إطار المشروع الأم «وصل 1»، تمهيداً لاستقبال ملاك المساكن في 2020.

ويعد «وصل1» المشروع الأكبر لشركة «وصل لإدارة الأصول»، والذي تطرحه بنظام التملك الحر، ويجري حالياً تنفيذ أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى بعد تعيين شركة «كيلي للمقاولات»، فيما أخذت شركة «هيلز آند فورت» للإنشاءات مهام تنفيذ أعمال البنية التحتية.

وتشجع الشركة المستثمرين على سداد 2% للشقق السكنية التي تبدأ أسعارها من 1.4 مليون درهم. وكانت مجموعة «وصل لإدارة الأصول» قد فتحت في سبتمبر 2017 باب التملك الحر للمستثمرين في «بارك غيت ريزيدنسيز» المكون من 4 أبراج سكنية تمثل المرحلة الأولى من أحد أضخم مشاريعها التطويرية في دبي ويقع إلى جوار حديقة زعبيل وشارع الشيخ زايد، وتبلغ مساحته 127 ألف قدم مربع.