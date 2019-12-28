«تنظيم الاتصالات»: معايير صارمة لحماية الخصوصية

المصدر: أبوظبي - وام

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إنها تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة وبالأخص تطبيق «توتوك».

وأكدت الهيئة في بيان أن الإطار القانوني والتنظيمي في الإمارات يمنع منعاً تاماً التجسس وأياً من أشكاله، وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة معاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين.

وشددت الهيئة في بيانها على أن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة تخضع لهذه المعايير وتنفذها ويتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة. وأضافت أن دولة الإمارات ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى الدولة لتبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات «بلوك شين» و«إنترنت الأشياء» وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.