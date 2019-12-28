5.4 مليارات دولار سوق المساعد الصوتي العالمي 2024

المصدر: إعداد – وائل اللبابيدي

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توقّع تقرير لشركة «ريسيرش أند ماركتس» للأبحاث، ارتفاع سوق مساعد الصوت العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 30% من 1.2 مليار دولار في عام 2018 إلى 5.4 مليارات دولار بحلول عام 2024، وذلك بسبب زيادة انتشار الهواتف الذكية والميزات المتقدمة للمساعدات مثل القدرة على التعرف على لغات مختلفة، والرد عبر النص أو الصوت.

73 %

من السائقين سيقومون باستخدام مساعد صوتي داخل السيارة بحلول 2022

محركات السوق

• ازدياد أهمية المساعدات في تعزيز تجربة العملاء

• زيادة تركيز العملاء على المساعدات الصوتية لدى تفاعلهم مع الشركات

• زيادة دمج المساعدات الصوتية في الهواتف وأجهزة التلفاز والأجهزة القابلة للارتداء

48 %

من أكبر 100 شركة في العالم في قطاع السيارات توظف مساعدات صوتية

23 %

من أكبر 100 شركة في العالم في قطاع التجزئة توظف مساعدات صوتية

17 %

من أكبر 100 شركة في قطاعي البنوك والتأمين توظف مساعدات صوتية

70 %

من المستهلكين في الأسواق المتقدمة سوف يستخدمون مساعداتهم الصوتية بدلاً من زيارة وكالة السيارات أو المتجر أو البنك بحلول 2022

حصة المساعدات عالمياً

«سيري» من آبل 36%

مساعد غوغل 36%

«ألكسا» من أمازون 25%

«كورتانا» من مايكروسوفت 19%

أخرى 1%

المصدر: البيان – ريسيرش أند ماركتس