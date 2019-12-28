المنتدى الاقتصادي: الإمارات تصنع مستقبل الطاقة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تصنع مستقبل الطاقة في العالم. ونشر المنتدى تقريراً بعنوان «مستقبل الطاقة يُصَاغ في آسيا» عن اتجاه العالم إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة كبديل مستقبلي دائم.

وأكد التقرير أن قارة آسيا هي التي ستضطلع بصياغة شكل مستقبل الطاقة في العالم وصناعته ليصبح أمراً واقعاً، وأضاف أن الإمارات تحديداً هي التي تضطلع بالجزء الأكبر من هذه المهمة.

وأوضح أن هذه الحقيقة تتجلى في كون الإمارات صاحبة أكبر مشروع مستقل على مستوى العالم لتوليد الطاقة الشمسية، وهو مشروع محطة «نور أبوظبي» الذي جرى افتتاحه في يونيو الماضي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1177 ميغاوات يجري توليدها من 3.3 ملايين لوح شمسي.

وأكد أن اتجاه الإمارات لهذه الخطوة، ثم تنفيذها بالفعل، برغم كونها ثامن أكبر دولة منتجة للنفط على مستوى العالم، يعكس إدراكها للمستقبل وموجباته وقدرتها على استشرافه، كما يشير إلى أنها بدأت بالفعل الاضطلاع بدورها الريادي في صياغة شكل الطاقة في العالم مستقبلاً وفي صناعة التحول صوب الطاقة المتجددة.