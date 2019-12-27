«مجموعة بوعبد الله» تواصل خدماتها لدعم المجتمع

المصدر: دبي- سيد صالح

تعهد يعقوب موسى المازمي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة شركات بوعبد الله» بمواصلة المجموعة خدماتها لدعم المجتمعين المحلي والدولي، منتهجة فكر المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

جاء ذلك خلال حصوله على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال، كما نال تكريماً على أعماله في مجال الأعمال والخدمات الإنسانية، بحضور الشيخ عبيد سهيل بن بطي آل مكتوم وكوكبة من كبار المسؤولين والشخصيات المهمة، ومنهم، رجل الأعمال الهندي فازو شروف، وذلك في احتفالية أقيمت بفندق «جلف كورت» بدبي.

كما تسلم يعقوب المازمي دكتوراه فخرية من د. سانجيف بانسال، من «جامعة جلوبال تريومف فيرتشوال» الهندية، وذلك لإسهاماته القيمة في تنمية الإمارات، وفي خدمة البشرية.

وقال يعقوب المازمي في كلمة له للحضور، إن كل ما تعلمه في حياته كان على أرض الإمارات العظيمة، مؤكداً مواصلة العطاء الإنساني، متتبعاً خطوات ورؤى قادة الإمارات. و«مجموعة بوعبد الله» تعمل في الإمارات، وتضم قائمة كبيرة من الشركات، منها «بوعبد الله للعقارات»؛ «بو عبدلله لاستشارات الأعمال».