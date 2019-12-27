سياحة أبوظبي تستضيف وفداً من بلدية بكين

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وفداً صينياً يضم عدداً من أعضاء مكتب بلدية بكين للسياحة والثقافة، وذلك خلال زيارتهم إلى الإمارة للمشاركة في مؤتمر أبوظبي الدولي للترويج، الذي ينظمه مكتب بلدية بكين.

وبحث اللقاء سبل التعاون في مجال السياحة الثقافية بين أبوظبي وبكين، بخاصة مع ما يمثله السوق الصيني من أهمية، كونه من الأسواق الأولى المصدرة للسياح إلى العاصمة. تخلل اللقاء تبادل المعرفة والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات التي توفرها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جانب التعرف على أبرز استراتيجيات الدائرة في مجال تطوير ودعم قطاع السياحة في الإمارة من بينها الخطط قيد التنفيذ خلال عام 2020.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تتمتع بكين بتاريخ عريق وثقافة غنية، وهما عاملان أساسيّان من عوامل الجذب السياحي».

وأضاف: «تجمع بلدينا قيم مشتركة، كما يجمعنا دافع النجاح والتميز، وهو ما وحّد مصالحنا وأسس لعلاقة متينة وطويلة الأمد نفخر بها».