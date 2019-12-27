14.6 ملياراً تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 14.6 مليار درهم. وشهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 744 مبايعة بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 100 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و644 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة جزر العالم ومبايعة بقيمة 81 مليون درهم بمنطقة القوز الصناعية الثالثة.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 505 ملايين درهم، تلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 54 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الجداف ومبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم والثالثة جميرا الأولى بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 310 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 12.2 مليار درهم منها 109 رهونات أراضٍ بقيمة 2.1 مليار درهم و360 رهن فلل وشقق بقيمة 10.1 مليارات درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 10 مليارات درهم، إضافة إلى رهن في منطقة الرفاعة بقيمة 269 مليون درهم.