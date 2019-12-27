4.26 مليارات درهم لشبكات الكهرباء والمياه في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - وائل نعيم

أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي البنية التحتية لشبكات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في معرض إكسبو 2020 دبي وفق أعلى المعايير العالمية قبل عام من انطلاق المعرض، كما انتهت الهيئة أخيراً من إنشاء 3 محطات تحويل رئيسة تحمل أسماء الموضوعات الفرعية للمعرض: «الفرص»، و«التنقل»، و«الاستدامة».

وخصصت الهيئة 4.26 مليارات درهم لدعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والاعتمادية باستخدام أحدث الأنظمة الذكية، كما سيزود مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مرافق المعرض بنحو 464 ميغاوات من الطاقة النظيفة. وتعمل الهيئة على تأسيس شبكة ذكية هي الأولى من نوعها عالمياً توفر نظاماً كاملاً لإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها في منطقة المعرض.

شريك

وتعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وتعمل الهيئة على تطوير مشروع «الهيدروجين الأخضر»، بالتعاون مع مكتب إكسبو 2020 دبي وشركة «سيمنس» الألمانية، في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز الهيئة للبحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويضاف هذا المشروع التجريبي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النظيفة، إلى جهود الهيئة في الابتكار والبحوث والتطوير في مجالات تخزين الطاقة، إضافة إلى الاستدامة التي تعد أحد موضوعات إكسبو 2020 دبي.

ويعزز المشروع تطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة واستكشاف الإمكانات التي توفرها تقنية إنتاج الهيدروجين الأخضر في العديد من المجالات.

وتشمل مشاريع الكهرباء التي تنفذها الهيئة لدعم إكسبو 2020 دبي إنشاء 3 محطات تحويل رئيسة بقدرة 132/‏11 كيلوفولت مع خطوط كابلات جهد عالٍ 132 كيلوفولت، بأطوال تصل إلى 45 كيلومتراً.