«إكسبو» يُشرك مجتمع الإمارات في الترحيب بالعالم

المصدر: دبي - البيان

يفخر فريق «إكسبو 2020 دبي» بالعمل منذ البدايات جنباً إلى جنب مع شعب الإمارات في مسيرة إكسبو بكل حب ودعم وحماس. ومع الاقتراب من ركلة البداية في أكتوبر 2020، يقدم إكسبو سلسلة من فرص المتعة والتواصل من شأنها أن تمكن المجتمع من الانضمام للحدث المرتقب، والاستعداد للترحيب بالعالم، والانضمام لهذه المحطة الرائعة من تاريخ دولتنا. وفي هذا الصدد قام فريق عمل إكسبو بأخذ المواطنين والمقيمين في جولات بالحافلات لتعريفهم بهذا الحدث الاستثنائي الأضخم والأبرز عالمياً.

دعوة

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي في «إكسبو 2020 دبي»: بعد حوالي عشرة أشهر، سيفتح إكسبو 2020 أبوابه لاستقبال الملايين، ونحن مستعدون. نوجه الدعوة للجميع في دولة الإمارات، من مختلف الأعمار والجنسيات، للانضمام إلينا في الترحيب بزوارنا على الطريقة الإماراتية المميزة وتجسيد الروح الإماراتية بما يميزها من ضيافة وكرم.

وأضافت: هذا هو أول إكسبو يقام في منطقتنا، ممثلاً تجربة لا تتكرر في العمر لأمتنا للاحتفال بإنجازاتنا وعرض رؤيتنا للمستقبل وإخبار العالم بقصتنا. هذه لحظة ستبقى حية في قلوبنا وعقولنا على الدوام باعتبارنا جزءاً من الحدث، وستكون مصدراً لفخر هائل لنا جميعاً.

واختتمت: هناك الملايين من نحو 200 جنسية يعيشون على أرض الإمارات ويعتبرونها وطناً لهم، وسيمثل إكسبو فرصة رائعة بالنسبة لنا لنبين للعالم أفضل ما في مجتمعنا، ونعرض لهم ما يجعل من دولة الإمارات مكاناً خاصاً، ونخبرهم بسر فخرنا بأن نكون مكاناً يجمع العالم بأسره.

فعاليات وأنشطة

وسيحفل إكسبو 2020 دبي بالكثير والكثير من الفعاليات والأنشطة التي يمكن للناس المشاركة فيها، وسيشمل بشكل خاص فرصاً إضافية لزيارة موقع إكسبو، والتواصل مع إكسبو في منطقتك، وبالنسبة لمن يملكون مواهب خلاقة، فإننا سنطرح عما قريب برنامجاً فنياً تفاعلياً مثيراً، يشمل فرصة للعمل مع فنانين محترفين للمساعدة في تركيب أعمال فنية في منطقتك.

أعمال بارزة

ففي مايو 2019، قام أعضاء فريق إكسبو وشركاؤه والمتطوعون، بشكل شخصي، بتسليم أكثر من 25 ألف صندوق هدايا إلى المنازل في مختلف أنحاء إمارات الدولة السبع، حيث أتاحوا الفرصة للناس للتواصل بشكل مباشر مع إكسبو وكأنهم مدعوون ضمن عائلة إكسبو.

وبزيارة منازل تم اختيارها بطريقة عشوائية في الإمارات السبع، مثلت هذه كذلك طريقة لتقديم إكسبو 2020 باعتباره مشروعاً وطنياً يمكن للجميع أن يكونوا جزءاً منه، دون النظر للعمر أو الجنسية أو الخلفية.

وساهم هذا أيضاً في إعادة إحياء القيم التي تمثل حجر زاوية في دولة الإمارات، وهي قيم الضيافة والكرم المتجذرة في ثقافتنا. وهي أيضاً نفس الروح التي ندعو الجميع لإظهارها حين نبدأ الترحيب بملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم في إكسبو 2020.

الجولة الأولى

ومثلت جولة التحضير الأولى للحدث الأروع في العالم فرصة رائعة للناس في دولة الإمارات للتعرف عن قرب على موقع إكسبو، بينما ترتفع قوائمه سريعاً عن الأرض، والاستمتاع بتجربة زوار إكسبو الفريدة.

واستمرت تجربة الأبواب المفتوحة بين 13 يوليو و31 أغسطس، واشتملت على جولات بالحافلات عامرة بالمتعة والمعرفة عن موقع إكسبو 2020 وفرصة لاستكشاف مركز الزوار في إكسبو 2020، وبلغ عدد الحافلات 104 نقلت أكثر من 3300 زائر.

وقد نفدت تذاكر الجولات خلال 3 ساعات فقط من طرحها، وأُضيفت 3 مقاعد لاستيعاب الإقبال الرائع. وجاء زوار من 91 جنسية. وكانت أكثر الجنسيات إقبالاً حسب الحضور: الهند والفلبين وباكستان والإمارات والمملكة المتحدة.

وقد أقلت الحافلات الزوار من مواقع في جميع الإمارات السبع، وتم استقبال حافلات خاصة من شركاء إكسبو ومن شركات وطلبة وغيرها من عناصر المجتمع.

وقالت كارين من كندا: كم هو رائع أن نشاهد الموقع قبل اكتماله. بوسعنا دوماً أن نفخر بأننا كنا ضمن أول مجموعة أتيحت لها رؤية الموقع.. أما ماريون من نيوزيلندا فقد قالت: بكل تأكيد، سنتحدث عن الأمر مع أصدقائنا. نريد بالتأكيد العودة إلى هنا.. فيما قال أحمد من الإمارات: أشعر بفخر كبير بما يقوم به إكسبو، وأنا سعيد لأني كنت جزءاً من هذه الجولة وتعرفت على أحدث التطورات الخاصة بالإنشاءات.

جولة ثانية

وبعد النجاح الذي حققته الجولة الأولى خلال الصيف، عادت جولات الحافلات وهذه المرة انطلقت بين الثاني والحادي والعشرين من ديسمبر، ثم بين العاشر من يناير وحتى أول فبراير.

ومثلما كان الحال في الجولة الأولى، فإن هذه التجربة تشمل جولات بالحافلات مع تقديم قدر كبير من المتعة والمعلومات عن الموقع مع قرب اكتماله. تشمل الجولات أيضاً الفرصة للانضمام لتجربة إكسبو في منطقة مفتوحة لعرض المحتوى، وهي منطقة قريبة من مركز المتطوعين في إكسبو 2020، حيث سيكون بوسع الزوار التعرف على الابتكارات التي كشف عنها النقاب في الدورات السابقة من إكسبو، واستكشاف نحو 192 جناحاً للدول المشاركة في 2020 ومعرفة المزيد عن كيفية المشاركة في إكسبو 2020.

واستقبل موقع الحدث حتى الآن عدة آلاف من طلبة الجامعات، ومن الشركات، ومن شركاء إكسبو، والتجمعات المجتمعية والأندية الاجتماعية ومن العامة. وتشمل هذه النسخة عدداً من الأيام الخاصة، التي تواكب مجموعة من الاحتفالات التي ستجرى في الموقع في كل مرة. ويشمل هذا حفلات حية وأطباقاً شهية مختارة للاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات، والعيد الوطني لدولة غانا. وحين تستأنف جولات الحافلات في يناير، يتم الاحتفال أيضاً بالعيد الوطني لجمهورية الهند والعيد الوطني لتشيلي، وعيد رأس السنة الصينية.

وقالت هيذر من المملكة المتحدة: كانت تجربة رائعة.. شيء لا يمكن تخيله قبل أن تزور الموقع.. يا له من موقع هائل.. لقد فتحت جولة الحافلة أفقاً جديداً كلياً للفهم. أتطلع بفارغ الصبر للمجيء كلما أتيحت لي الفرصة.

وقال مصطفى من الجزائر: أتحرق شوقاً للتعرف على أجنحة جميع الدول ورؤية ثقافاتها وتطورها وطريقة معيشتها.. بعض أفراد العائلة يخططون لزيارتنا وسنتحدث معهم على ترتيب مواعيد الزيارات لتتزامن مع افتتاح إكسبو، وستكون هذه طريقة مناسبة ليستمتعوا بالإمارات وبإكسبو 2020.

أما أناند من الهند فقالت: شكراً لدبي على منحنا هذه الفرصة الرائعة. أريد للجميع أن يحضروا ويستمتعوا بتجربة إكسبو 2020. كنت محظوظاً لأكون من بين قلة أتيحت لها الفرصة لمشاهدة الموقع قبل افتتاحه ولا يمكنني الانتظار لرؤيته مرة أخرى عند اكتماله.

حافلات آيس كريم

انطلقت جولات حافلات آيس كريم في نوفمبر وديسمبر 2019 وهما حافلتان تحملان ألوان إكسبو فجابتا أنحاء الإمارات لتوزيع 60 ألف قمع من الآيس كريم الملون مجاناً. وزارت الحافلتان أكثر من 140 مكاناً ومنطقة سكنية وأكثر من 25 جامعة ومكتباً حكومياً، وحضرت فعاليات مجتمعية وزارت منافذ إعلامية ومناطق للعامة في مختلف أنحاء الإمارات.

وحصل الجميع أيضاً على فرصة لالتقاط الصور الممتعة، وفي بعض المواقع، أتيحت لهم فرص التقاط صور مع تميمة الحدث.

إسورة المعصم

وفي إطار الترويج للحدث، تم أيضاً صنع أساور المعصم بثلاثة ألوان مبهجة لتعكس المواضيع الفرعية الثلاثة لإكسبو. كما تم نشر وسم #حياكم وشعار «نجمع العالم»، للتعريف بمئات الدول وملايين البشر ممن سيزورون دولة الإمارات لحضور أكثر الدورات عالمية وشمولاً في تاريخ إكسبو. وسوف تتاح عما قريب على نطاق أوسع لتكون رمزاً أصيلاً ومعروفاً للالتزام والدعم.

أدوات رقمية

هناك أيضاً حزمة الأدوات الرقمية «حياكم» وهي متوفرة ويمكن تنزيلها مجاناً من الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 وتشتمل على الكثير من الطرق الممتعة والخلاقة ليتمكن الجميع من إظهار الدعم.