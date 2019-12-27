15 مليون زائر لدبي في 11 شهراً بنمو 4.9 %

المصدر: دبي- لؤي عبدالله

ارتفع عدد زوار دبي 4.89% إلى 15 مليون زائر، خلال أول 11 شهراً مقارنة مع 14.3 مليون زائر، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصل متوسط إشغال المنشآت الفندقية إلى 75% بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وارتفع إجمالي الليالي الفندقية إلى29.1 مليون ليلة مقارنة مع 27.33 مليون بنهاية نوفمبر 2018، بمتوسط مدة إقامة 3.4 ليالٍ، ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية في الإمارة إلى 405 دراهم لليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 303 دراهم.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة إلى 124.4 ألف غرفة ضمن 732 منشأة بنمو 8% في عدد الغرف و3% في عدد المنشآت الفندقية.

وبحسب البيانات واصلت الهند تصدرها الأسواق الرئيسة من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي بـنحو 1.767 مليون زائر، تليها السعودية 1.44 مليون، واستحوذت دول الخليج على 19% من إجمالي عدد زوار الإمارة، في حين سجل السوق النيجيري أعلى نسبة نمو، والتي وصلت إلى 35%.