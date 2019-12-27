تفاؤل التنفيذيين بمستقبل الاقتصاد

المصدر: دبي - سيد صالح

أبدى 72% من الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في دول التعاون تفاؤلهم الشديد حيال الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في المنطقة وفقاً لنتائج استطلاع عام 2019 لآراء الرؤساء التنفيذيين بالمنطقة والذي أجرته مؤخراً مؤسسة «أوكسفورد بزنس جروب» البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية. وتجري المؤسسة هذا الاستطلاع بصفة سنوية تحت عنوان «مؤشر أوكسفورد بزنس جروب للأعمال».

وسجل مؤشر هذا العام ارتفاعاً طفيفاً في مشاعر التفاؤل لدى الرؤساء التنفيذيين بالمنطقة بشأن مستقبلها الاقتصادي، بالمقارنة مع نتائج العام الماضي، والتي أفادت أن 70,3% من الرؤساء التنفيذيين متفائلين للغاية حيال الأداء الاقتصادي المستقبلي في المنطقة. وأعرب غالبية الرؤساء التنفيذيين هذا العام عن شعورهم المطلق بأن حكومات المنطقة قد نجحت تماماً في التعامل مع التحديات الاقتصادية، سواءً الداخلية والخارجية.